Чим найчастіше займаються українці під час відключення світла? Опитування

Минулого тижня в українських містах тимчасово відключали електроенергію, аби зменшити навантаження на енергосистему країни, яке виникло через обстріли РФ.

У час, коли не було світла, найчастіше українці займалися хатніми справами. Так робили 44% громадян, про що свідчать результати опитування, проведеного компанією Gradus Research на замовлення "Суспільного".

Зокрема, домашньою роботою займалися 53% жінок так 36% чоловіків. Водночас 18% громадян під час відключення світла приділяли час собі, відпочивали або робили різні косметичні процедури тощо. Стільки ж переглядали контент в інтернеті.

Продовжували навчатися або виконувати робочі завдання 17%; займалися хобі – 13%; спілкувалися телефоном, онлайн або наживо – 13%, влаштовували походи або поїздки у справах – 13% українців.

При цьому лише 3% опитаних українців у час відсутності електроенергії переходили до іншого місця, де було світло. Зокрема, у кафе, до друзів, родичів тощо.

Як показало опитування, жінки (17%) частіше за чоловіків (9%) займаються хобі та дозвіллям, коли немає електрики: читають книги, малюють, грають в ігри.

Однак чоловіки (20%) частіше за жінок (14%) продовжують працювати або навчатися; слухають музику або дивляться фільми та серіали (13% проти 9% серед жінок), займаються спортом чи йдуть на прогулянку (10% чоловіків проти 7% серед жінок).

Також, за даними опитування, молодь частіше віддає перевагу хобі й дозвіллю (32%), прослуховуванню музики чи перегляду фільмів (30%) або навчанню/роботі (26%), ніж старші українці.

Люди віком 55-60 років вкрай рідко займаються чимось іншим, крім хатніх справ та можливості приділити час собі та відпочити.

Українці, які проживають у містах з населенням у понад 50 тисяч жителів, практикують більше способів перечекати відсутність електроенергії, ніж у менших населених пунктах.

Зокрема, у розрізі вказаного порівняння:

відпочивають під час відключення світла – 22% українців у великих та 15% у малих містах;

переглядають контент в інтернеті – 22% у великих і 14% у менших містах;

спілкуються телефоном, онлайн або наживо – 17% проти 10%;

йдуть у справах – 16% проти 10%.

Крім того, опитування показало, що 51% українців вважають, що адаптувалися до віялових відключень електроенергії:

38% – радше адаптувалися,

13% – повною мірою.

Водночас 39% опитаних говорять, що ще не змогли адаптуватися, а 10% українців ще не визначилися.

При цьому серед жінок (56%) адаптованих до віялових відключень електроенергії більше, ніж серед чоловіків (47%).

Найбільш впевнено відчуває себе молодь 18-24 роки: 22% вважають, що повністю адаптувалися до відключень світла. Водночас серед українців в цілому таких 13%.

Дослідження було проведене 28-29 жовтня 2022 року серед 1000 респондентів 18-60 років по всій Україні, крім окупованих територій та зон активних бойових дій. Опитування проводили за допомогою мобільного додатку GRADUS. Похибка складає 3,1% з довірчим інтервалом 95%.