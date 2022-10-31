Директор сільської школи на Львівщині "виховував" учнів лайкою і фізичною силою

У селі на Львівщині директор місцевої школи систематично ображав та застосовував фізичну силу щодо учнів.

Внаслідок цього батьки школярів поскаржилися у поліцію, через що на директора 29 серпня склали протокол через булінг, пише Zaxid.net.

Йдеться про директора і вчителя математики Верхньояблунського закладу загальної середньої освіти І-III ступенів.

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2 вересня згаданий протокол передали на розгляд Турківському районному суду. Утім, засідання у справі декілька разів переносилось – директор та його адвокат ігнорували суд. Натомість захисник чоловіка надсилав клопотання про перенесення розгляду справи з різних причин.

Згодом директора освітнього закладу звільнили, однак він намагається повернутися на посаду через суд. 10 жовтня цього року Турківський районний суд визнав чоловіка винним у цькуванні учнів, утім йому вдалося уникнути покарання через нюанс у законодавстві.

Річ у тім, що інцидент, за словами матері потерпілого учня 5 класу, трапився узимку 2022 року – з моменту вчинення правопорушення пройшло більше трьох місяців. У зв'язку з цим суд не зміг притягнути винного до відповідальності.

Як директор школи психологічно та фізично знущався над школярами

Згідно з матеріалами справи, суд має свідчення щодо мінімум трьох випадків цькування дітей з боку директора школи.

Зокрема, за словами учня 5 класу, вчитель на уроці математики лаяв його нецензурними словами та вдарив по голові. Матір учня заявила, що цей інцидент трапився взимку цього року.

Утім, директор застосовував фізичну силу щодо школярів і раніше. Одна із дев'ятикласниць розповіла, що коли вона навчалася ще у 7-му класі, вчитель математики викликав її до дошки, після чого підійшов до неї, почав матюкати і вдарив її по голові настільки сильно, що вона вдарилася головою до дошки.

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Булінг щодо цієї ж дівчинки продовжився і у вересні 2021 року. За словами школярки, директор обзивав її словами "дура", "тупа", "недорозвинута". При цьому вона заявила, що він так ставився й до інших школярів.

Це підтвердив і учень 6-го класу, якого у вересні 2021 року на уроці математики обвинувачений називав "дурним", "глупим", "тупим" тощо. А у жовтні того ж року під час контрольної роботи з математики, за словами учня, вчитель підійшов до нього і, побачивши, що хлопчик ще нічого не написав, почав обзивати його "дибіл неграмотний" і "тупий". Того разу обійшлося не лише словами – директор школи вдарив школяра рукою по голові.

"Директор обзивав не лише його, а й інших учнів класу, однак вони нікуди не скаржилися, бо боялися", – цитують у постанові свідчення хлопчика.

Наразі уже колишній директор школи залишається непокараним через те, що з моменту вчинення правопорушення минуло більше трьох місяців. Суд не зміг притягнути його до відповідальності, проте відповідну постанову уже направили в апеляційний суд.