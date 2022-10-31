Сидять в інтернеті і їдять солодке: як українці долають пов'язаний з війною стрес. Опитування

71% українців відчували останнім часом стрес або сильну знервованість, а 50% людей переживають тривожність і напругу. Однак лише 2% звертаються за психологічною допомогою.

Про це свідчать дані опитування, проведеного соціологічною компанією "Gradus".

Основною причиною стресу та знервованості 72% українців називають війну з Росією, ще 44% – фінансові складності, а 30% занепокоєні соціально-політичною ситуацією в країні.

63% опитаних хвилюються за безпеку близьких, а 42% – через втрату джерела доходу чи роботи, 37% бояться загинути під час бойових дій і стільки же – втратити майно через обстріли. 32% тяжко переживають розлуку з рідними, а 24% бояться отримати поранення.

71% українців відчували останнім часом стрес або сильну знервованість

Для подолання стресу 39% опитаних сидять в інтернеті, 31% спілкуються з родиною чи друзями, а 29% дивляться телебачення, кіно чи серіали. 20% заглиблюються у роботу, 16% вживають алкоголь, 15% читають книги, 13% вибираються на природу, 14% їдять солодке, а 10% займаються спортом.

Основною причиною стресу та знервованості 72% українців називають війну з Росією

За психологічною допомогою до фахівців звертаються лише 2% опитаних. Загалом, всього 9% українців відвідували психолога, 46% до психолога ніколи не ходили і не планують.

63% опитаних хвилюються за безпеку близьких

49% українців вважають, що психологи потрібні лише психічно хворим людям, а 44% впевнені, що з психологічними проблемами можна впоратися самостійно. 36% не бачать різниці між психологом і психіатром, 22% думають, що психологи намагаються витягти з пацієнта побільше грошей.

За психологічною допомогою до фахівців звертаються лише 2% опитаних

За даними Міністерства охорони здоров’я, з початку війни 650 тисяч людей звернулися до психологів і психіатрів в системі охорони й отримали психологічну допомогу.

Нагадаємо, у лікарнях України з’являться посади клінічного психолога та психотерапевта. Згідно іншого опитування, на восьмий місяць повномасштабної війни 40% українців перебувають у напруженому або дуже напруженому стані.

Дослідження було проведено дослідницькою компанією Gradus Research методом самозаповнення анкети в мобільному додатку. Було опитане населення міст розміром більше 50 000 жителів у віці 18-60 років. Період проведення поля: 22-26 вересня 2022 року. Розмір вибірки: 2100 респондентів.