В українських лікарнях офіційно з’являться клінічні психологи та психотерапевти

Яна Осадча журналіст
5748
25 жовтня 2022

У лікарнях України з’являться посади клінічного психолога та психотерапевта.

Спеціалісти надаватимуть реабілітаційну, медичну і, зокрема, паліативну допомогу, повідомляють у Міністерстві охорони здоров’я.

До роботи на посаді "клінічний психолог" будуть допускати фахівців, які здобули ступінь магістра (спеціаліста) за спеціальністю "Психологія", однак за умовою, що вони прйдуть спеціалізацію за фахом "клінічна психологія" до 01 січня 2026 року.

Реклама:

До роботи на посаді "психотерапевт" допускаються фахівці, які здобули ступінь магістра (спеціаліста) за спеціальністю "психологія" та пройшли спеціалізацію за фахом "клінічна психологія" з наступною спеціалізацією за фахом "психотерапія".

 Фото: vadimphoto1@gmail.com/Depositphotos

"Впровадження посад "клінічний психолог" та "психотерапевт" відбулося у рамках реалізації Національної програми психічного здоров’я та психосоціальної підтримки населення, ініційованої першою леді України Оленою Зеленською", – кажуть у МОЗ.

Нагадаємо, в українських лікарнях відтепер також офіційно працюватимуть капелани – військові священнослужителі.

Читайте також: Яка психологічна допомога надається ветеранам війни і як її можна отримати – пояснює МОЗ


Реклама:


Реклама:
 2079
КУЛЬТУРА

Граматика війни та пам'яті: чому треба читати "Бахмут" Лаюка

Аріна Кравченко
 2939
Суспільство

Надія зникала із кожним днем. Історії батьків, яким допомагають з труднощами, а дітям з розладами – не потрапити в інтернат

 20744
КУЛЬТУРА

Аморальність реалізму: як не втратити людяність в процесі вшанування померлих героїв

Роман Кабачій