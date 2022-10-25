В українських лікарнях офіційно з’являться клінічні психологи та психотерапевти

Яна Осадча журналіст
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25 жовтня 2022

У лікарнях України з’являться посади клінічного психолога та психотерапевта.

Спеціалісти надаватимуть реабілітаційну, медичну і, зокрема, паліативну допомогу, повідомляють у Міністерстві охорони здоров’я.

До роботи на посаді "клінічний психолог" будуть допускати фахівців, які здобули ступінь магістра (спеціаліста) за спеціальністю "Психологія", однак за умовою, що вони прйдуть спеціалізацію за фахом "клінічна психологія" до 01 січня 2026 року.

До роботи на посаді "психотерапевт" допускаються фахівці, які здобули ступінь магістра (спеціаліста) за спеціальністю "психологія" та пройшли спеціалізацію за фахом "клінічна психологія" з наступною спеціалізацією за фахом "психотерапія".

 Фото: [email protected]/Depositphotos

"Впровадження посад "клінічний психолог" та "психотерапевт" відбулося у рамках реалізації Національної програми психічного здоров’я та психосоціальної підтримки населення, ініційованої першою леді України Оленою Зеленською", – кажуть у МОЗ.

Нагадаємо, в українських лікарнях відтепер також офіційно працюватимуть капелани – військові священнослужителі.

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