Дії росіян на Запорізькій АЕС призвели до екологічної катастрофи – Енергоатом

Яна Осадча журналіст
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31 жовтня 2022

Російські окупанти на Запорізькійї атомній електростанції можуть спровокувати екологічну катастрофу.

Через обстріли росіян у ставку-охолоджувачу ЗАЕС масово гине риба, повідомили в "Енергоатомі".

Причиною стало те, що у ставок через зупинки енергоблоків станції не потрапляє тепла вода. Наразі її температура складає +13°C.

У ставку-охолоджувачі мешкають два види риб: тепловодна телапієя та азійський сом. Риби були завезені близько 25 років тому для забезпечення екологічної чистоти. Вони виконують санітарну функцію, знищують зелені водорості й забезпечують чистоту охолоджувальних трубок конденсатора турбіни.

Фото: Енергоатом

Коли температура взимку ніколи не опускалася нижче +18°C, риба розмножувалася. Тож якщо температура води в ставку-охолоджувачі не підніметься найближчим часом, на берег викине близько тисячі тонн дохлої риби.

"Окупанти на ЗАЕС спровокували екологічну катастрофу. Наслідки злочинної діяльності рашистів на Запорізькій АЕС призводять ще й до екологічної катастрофи. Вони нищать важливу екологічну складову роботи станції", – кажуть в "Енергоатомі".

Нагадаємо, прем'єр-міністр РФ Михайло Мішустін підписав розпорядження про створення федерального державного унітарного підприємства "Запорізька АЕС" на захопленій росіянами українській ЗАЕС.

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