"Це буде не один Чорнобиль": глава Міндовкілля про потенційну загрозу вибуху на ЗАЕС

Діана Кречетова журналістка УП.Життя
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13 вересня 2022

За даними української розвідки, росіяни готують чергові провокаційні обстріли Запорізької атомної електростанції. Якщо окупанти наважаться підірвати найбільшу АЕС у Європі, Україна може втратити цілу область.

Про це заявив міністр захисту довкілля та природних ресурсів Руслан Стрілець в інтерв'ю для "Української правди. Життя".

За його словами, те, що нині відбувається на Запорізькій АЕС "не можна навіть порівняти з тим, що відбувалося в Чорнобилі".

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"Вони гатять з "градів" і наражають на небезпеку не тільки себе, а і весь цивілізований світ. Наслідки, які можуть спричинити такі дії, навіть змоделювати неможливо", – наголошує глава відомства.

 Фото: FlyOfSwallow/Depositphotos

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Водночас прогнози, озвучені, зокрема й міжнародними партнерами, свідчать про те, що наслідки у разі вибуху на ЗАЕС у масштабі дорівнюватимуть 10-ом Чорнобильським катастрофам. Україна може на довгі роки втратити Запорізьку область для проживання.

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"Це буде не Чорнобиль, а 10 Чорнобилів в одному місці. 3000 Хіросім. Ми можемо взагалі втратити територію Запорізької області – як для проживання, так і для ведення якогось господарства. Якщо в Чорнобилі 30-кілометрова зона відчуження, то тут вона буде значно більшою", – наголошує Руслан Стрілець.

Нагадаємо, 1 вересня місія Міжнародного агентства з атомної енергії прибула на Запорізьку АЕС в окупованому Енергодарі. Уже 6 вересня МАГАТЕ оприлюднило звіт про візит в Енергодар і підтвердило, що окупанти тримають військовий персонал і військову техніку на території Запорізької АЕС. У звіті наголошується на загрозі потенційного ядерного конфлікту.

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