"Це буде не один Чорнобиль": глава Міндовкілля про потенційну загрозу вибуху на ЗАЕС

За даними української розвідки, росіяни готують чергові провокаційні обстріли Запорізької атомної електростанції. Якщо окупанти наважаться підірвати найбільшу АЕС у Європі, Україна може втратити цілу область.

Про це заявив міністр захисту довкілля та природних ресурсів Руслан Стрілець в інтерв'ю для "Української правди. Життя".

За його словами, те, що нині відбувається на Запорізькій АЕС "не можна навіть порівняти з тим, що відбувалося в Чорнобилі".

"Вони гатять з "градів" і наражають на небезпеку не тільки себе, а і весь цивілізований світ. Наслідки, які можуть спричинити такі дії, навіть змоделювати неможливо", – наголошує глава відомства.

Водночас прогнози, озвучені, зокрема й міжнародними партнерами, свідчать про те, що наслідки у разі вибуху на ЗАЕС у масштабі дорівнюватимуть 10-ом Чорнобильським катастрофам. Україна може на довгі роки втратити Запорізьку область для проживання.

"Це буде не Чорнобиль, а 10 Чорнобилів в одному місці. 3000 Хіросім. Ми можемо взагалі втратити територію Запорізької області – як для проживання, так і для ведення якогось господарства. Якщо в Чорнобилі 30-кілометрова зона відчуження, то тут вона буде значно більшою", – наголошує Руслан Стрілець.

Нагадаємо, 1 вересня місія Міжнародного агентства з атомної енергії прибула на Запорізьку АЕС в окупованому Енергодарі. Уже 6 вересня МАГАТЕ оприлюднило звіт про візит в Енергодар і підтвердило, що окупанти тримають військовий персонал і військову техніку на території Запорізької АЕС. У звіті наголошується на загрозі потенційного ядерного конфлікту.