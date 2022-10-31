Понад чверть українських шкіл перенесуть осінні канікули на зиму – Шкарлет

Вікторія Андрєєва журналістка УП.Життя
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31 жовтня 2022

Осінні канікули у частині українських шкіл перенесуть на зиму.

 Про це заявив міністр освіти та науки Сергій Шкарлет.

Він пояснив, що понад 7 тисяч школярів по всій Україні 31 жовтня повернулись до навчання після осінніх канікул. 

Учні київських шкіл та деяких регіонів навпаки – розпочали відпочинок з понеділка. 

 Фото: ZaraMuzafarova/Depositphotos

"Загалом із 31 жовтня до 6 листопада осінні канікули триватимуть у 2 тис. 234 школах.

Також у 3671 навчальний заклад осінні канікули перенесено на зимовий період, що становить понад 28% від загальної кількості шкіл", – зазначив Шкарлет.

Він нагадав, що рішення щодо організації навчального процесу та відпочинку має приймати педрада навчального закладу. Остаточне рішення затверджує директор школи своїм наказом.

Нагадаємо, освітній омбудсмен Сергій Горбачов назвав рішення про перенесення канікул "непростим, але потрібним". 

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