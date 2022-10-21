У деяких містах переносять шкільні канікули, щоб "зекономити на світлі" – реакція омбудсмена

У деяких містах України вирішили перенести осінні канікули у школах на пізніше. Про таке рішення уже поінформували у міськрадах Києва, Львова, Тернополя, Рівного тощо.

При цьому терміни різняться. Якщо у Києві і Тернополі канікули мають розпочатися з 31 жовтня і тривати до 6 листопада, то у Рівному "осінні" переносять на зиму – з 26 грудня по 22 січня включно.

Необхідність скасувати "традиційні" терміни канікул аргументують тим, що це допоможе частково зекономити електроенергію у важкий для України період.

"Осінні канікули для тернопільських школярів розпочнуться на тиждень пізніше. Поки дозволяє температура повітря, діти навчатимуться ще тиждень, щоб зекономити на енергоносіях. Це за умови, що не буде критичних ситуацій з електроенергією", – наголошує мер Тернополя Сергій Надал.

Перенесення осінніх канікул для школярів задля зменшення витрат енергоресурсів освітній омбудсмен Сергій Горбачов назвав "непростим, але потрібним" рішенням. При цьому він порадив продовжити навчання у школах у перший місяць літа.

Водночас омбудсмен заявив, що має "певну пересторогу":

"У закладах освіти будуть довготривалі канікули, і в керівників органів управління освітою та керівників закладів освіти може виникнути спокуса примусово відправити педагогів у відпустку за власний рахунок чи тимчасово розірвати трудові відносини для економії освітньої субвенції".

За його словами, Служба освітнього омбудсмена уже отримала велику кількість звернень про такі випадки під час літніх канікул.

"У цей непростий час варто зберегти фахових педагогів. Наголошую, що подібні спроби "зекономити на освіті" не лише незаконні, але й глибоко неетичні, бо свідчать про повне нерозуміння чиновниками важливості освіти, а також – про ганебну зневагу до освітян", – наголошує Горбачов.

Він також підкреслив необхідність забезпечити дотримання прав учасників освітнього процесу, зокрема на вчасну виплату заробітної плати у розмірах, визначених чинним законодавством.

"Наш освітній фронт потребує згуртованості, чіткості, порозуміння та роз’яснень від органів влади.

Війна змінює наше життя, освіту, і ми маємо гнучко реагувати на ці виклики та забезпечити права дітей на освіту в таких умовах, а педагогічним працівникам право на оплату праці", – наголосив Горбачов.

Нагадаємо, на Київщині продовжили дистанційку для усіх закладів освіти.