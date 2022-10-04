Чи потрібно приймати калій йодид дітям у разі ядерної катастрофи? Поради ДСНС

Михайло Загородній журналіст УП.Життя
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4 жовтня 2022

Від початку повномасштабної війни проти РФ для дорослих та дітей  в Україні існує постійна загроза ядерної катастрофи.

У випадку ядерної надзвичайної ситуації одним із видів захисту є йодопрофілактика, однак існують вікові обмеження на дозування йоду.

У Центр стратегічних комунікацій на основі порад від Державної служби з надзвичайних ситуацій розповіли, чи потрібна йодопрофілактика дітям у разі ядерної атаки, аварії на АЕС, або скиді "брудної бомби".

Йодопрофілактику можна проводити лише після офіційного сповіщення від органів державної влади.

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Фото: frimufilms/Depositphotos

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При цьому приймати йод виправдано лише тоді, коли радіація спричинена радіойодом

У випадках застосування "брудних бомб" прийом препаратів йоду заборонений і може завдати організму непоправної шкоди.

Скільки приймати таблетко калію йодиду дітям:

  • немовлятам від народження до 1 місяця – 16 мг;
  • дітям від 1 місяця до 3 років – 32 мг;
  • дітям від 3 до 12 років – 62,5 мг;
  • підліткам від 12 до 18 років – 125 мг.

Нагадаємо, в інтерв'ю для "УП. Життя" експерт та історик з ядерної зброї Алекс Веллерштейн розповідав, що чекає українців у разі, якщо РФ застосує зброю масового ураження.


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