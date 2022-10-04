Чи потрібно приймати калій йодид дітям у разі ядерної катастрофи? Поради ДСНС

Від початку повномасштабної війни проти РФ для дорослих та дітей в Україні існує постійна загроза ядерної катастрофи.

У випадку ядерної надзвичайної ситуації одним із видів захисту є йодопрофілактика, однак існують вікові обмеження на дозування йоду.

У Центр стратегічних комунікацій на основі порад від Державної служби з надзвичайних ситуацій розповіли, чи потрібна йодопрофілактика дітям у разі ядерної атаки, аварії на АЕС, або скиді "брудної бомби".

Йодопрофілактику можна проводити лише після офіційного сповіщення від органів державної влади.

При цьому приймати йод виправдано лише тоді, коли радіація спричинена радіойодом

У випадках застосування "брудних бомб" прийом препаратів йоду заборонений і може завдати організму непоправної шкоди.

Скільки приймати таблетко калію йодиду дітям:

немовлятам від народження до 1 місяця – 16 мг;

дітям від 1 місяця до 3 років – 32 мг;

дітям від 3 до 12 років – 62,5 мг;

підліткам від 12 до 18 років – 125 мг.

Нагадаємо, в інтерв'ю для "УП. Життя" експерт та історик з ядерної зброї Алекс Веллерштейн розповідав, що чекає українців у разі, якщо РФ застосує зброю масового ураження.