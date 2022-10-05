Скільки українців переїхали у більш безпечні регіони і чи планують повернутися – опитування

Близько чверті опитаних українців через війну були змушені переїхати жити у більш безпечні регіони країни.

Про це свідчать дані опитування, проведеного в межах проєкту громадської організації "Центр сприяння волонтерському руху "Волонтер.Орг":

64%, які змінили своє місце проживання, мешкали у зоні бойових дій, 42% – у Києві.

Третина тих, хто покидав домівки, вже повернулись. Ще 9% переселенців планують повернутись найближчим часом, а 15% – ще почекають.

Третина тих, хто покидав домівки, вже повернулись

Також третина опитаних збираються повернутися лише тоді, коли закінчиться війна. 6% взагалі не планують повертатися додому.

"У деокуповані населені пункти повернулись вже половина з тих, хто виїжджав звідти під час війни", – кажуть автори опитування.

Нагадаємо, згідно іншого опиитування 91% українців вважають, що Росія має компенсувати усі збитки України, які вона завдала своїм вторгненням, однак у те, що це відбудеться, вірять лише 31% опитаних.

Аудиторія: населення України віком від 18 років і старші в усіх областях, крім тимчасово окупованих територій Криму та Донбасу, а також територій, де на момент опитування відсутній український мобільний зв'язок.

Вибірка репрезентативна за віком, статтю і типом поселення. Вибіркова сукупність: 2000 респондентів. Метод опитування: CATI (Computer Assisted Telephone Interviews – телефонні інтерв'ю з використанням комп'ютера). Помилка репрезентативності дослідження з довірчою імовірністю 0,95: не більше 2.2%. Терміни проведення: 15-19 вересня 2022 р.