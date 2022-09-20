Без сну, грошей та електрики: що відняла війна в українців – опитування

Найчастіше через війну українці менше спали, залишались без грошей та мали проблеми з електропостачанням.
Про це свідчать дані опитування Національного демократичного інституту.
Постійно або багато разів без сну провели 33% опитаних, ще 38% зазначили, що таке інколи трапляється.
Без грошей під час війни лишаються 8% опитаних, ще 13% запевняють: таке було багато разів.
|Фото: AbElenaa / Depositphotos
Труднощі постійно або часто виникали з:
- медичним забезпеченням (10%);
- газопостачанням (14%);
- водопостачанням (8%).
Інколи українці були без питної води (10%), їжі (14%), засобів гігієни(15%) та опалення в домі(12%) від початку повномасштабного вторгнення.
В організації, яка проводила опитування, також порівняли результати з даними за травень 2022 року. Експерти спостерігають статистично значуще збільшення кількості тих, хто обходився без сну, грошей, електроенергії для дому та водопостачання.
Опитування проводили телефоном 2-9 серпня. В ньому взяли участь 2,5 тисячі українців. Статистична похибка не перевищує 2,2%.
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