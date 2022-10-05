У ЗСУ запустили Службу військового капеланства

В Україні запустили Службу військового капеланства у складі Збройних Сил.

Про це повідомила заступниця міністра оборони Ганна Маляр у Facebook 4 жовтня.

У цей же день голова Верховної Ради Руслан Стефанчук вручив грамоти українським капеланам у "Софії Київській".

Реклама:

"Систему капеланства у Збройних Силах України запущено, і це вкрай важливо. Ми запускаємо її тоді, коли вона потрібна найбільше нашим захисникам і захисницям. Всі вони стали прикладом вірності, незламності та мужності, однак нашим воїнам також необхідна підтримка.

Бувають моменти, коли їм потрібно, аби їх вислухали, аби з ними говорили про сенси – тобто про те, про що можуть говорити тільки капелани", – сказала вона.

Фото: Ганна Маляр

Ганна Маляр подякувала Верховній Раді за підтримку закону про військове капеланство, а також капеланам за те, що вони ризикують своїм життям.

За словами посадовиці, вони є частиною обороноздатності, оскільки підтримують українських захисників.

"Це те, що не може дати ніхто з друзів, ані з рідних, це можуть дати тільки капелани, через ту довіру, якою вони користуються", – додає Маляр.

Реклама:

В Україні запустили Службу військового капеланства у складі ЗСУ

Нагадаємо, Рада підтримала Закон про Службу військового капеланства у листопаді 2021 року.

Згідно з ним, військовим капеланом може бути громадянин України, який є священнослужителем зареєстрованої в Україні релігійної організації та отримав від її управління мандат на капеланську діяльність.

Обов'язковою вимогою також є наявність вищої богословської освіти.

Військові капелани проходять навчання за спеціальною програмою підготовки військових капеланів у навчальному центрі ЗСУ, Нацгвардії та Держприкордонслужби.

Також закон передбачає квоти конфесійного представництва військових капеланів.

Гранична чисельність Служби військового капеланства не може становити менше 0,15% граничної чисельності ЗСУ, Нацгвардії, ДПСУ та інших законних військових формувань.