Пращур курей: в Австралії знайшли лапи найбільшого вимерлого птаха на Землі

В Австралії розкопали рештки вимерлого птаха, який вважається найбільшим на Землі.

Учені знайшли кістки лап птаха виду Dromornis Stirtoni, повідомляє Science alert.

Ці гіганти населяли Землю 8 мільйонів років тому і були предками сучасних курей та качок.

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На думку археологів, інші рештки цього птаха, які ще не розкопали, можуть лежати неподалік.

"Ми отримали лише гомілки, тому що це все, що ми розкопали. Можна очікувати, що значна частина решти скелета – якщо не весь скелет – може знайтись під час наступних розкопок", – сказав палеонтолог і куратор відділу наук про Землю в Музеї та художній галереї Північного краю Адам Єйтс.

Фото: Museum and Art Gallery of the Northern Territory

Скам'янілі кістки були виявлені в заповіднику Алкута за 190 км на північний схід від Аліс-Спрінгс, де сховано найбільше останків наземних хребетних в Австралії.

Учені вже знайшли багато артефактів у цій місцевості від початку розкопок у 1986 році, але більшість фрагментів різних видів були перемішані через паводки.

Один палеонтолог назвав птаха "екстремальним еволюційним експериментом", адже він мав набір дивних анатомічних рис.

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Великий дзьоб стирчав із маленького черепа тварини, а тіло сягало трьох метрів у висоту і важило до півтонни.

Ноги птаха стали "захоплюючою знахідкою", оскільки вони можуть дати дослідникам краще уявлення про справжні пропорції цих тварин.

Знахідка також допоможе палеонтологам ідентифікувати кістки Dromornis Stirtoni серед інших скам’янілостей в Алкуті.

Нагадаємо, раніше в Австралії розкопали вид найстарішого орла, який жив 25 мільйонів років тому.