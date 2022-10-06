"Палю ворогів": Герой України Пономаренко розповів про життя танкістів та про розваги на війні. ВІДЕО

Яна Осадча журналіст
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6 жовтня 2022

Герой України, заступник командира танкового батальйону ЗСУ Сергій Пономаренко розповів про будні танкістів на війні.

Відеосюжет про Пономаренка і його підрозділ опублікував проєкт "Український свідок".

Підрозділ Сергія працює на Харківщині. З початку війни бійці знищили щонайменше 15 танків противника, а втратили лише 3 одиниці техніки.

Втрат серед особового складу у підрозділі немає, однак один боєць вважається безвісти зниклим. Сергій сподівається, що він живий і знаходиться у полоні.

Сергій Пономаренко пішов у ЗСУ ще у 2014 році, чоловік закінчив військову кафедру і отримав військово-облікову спеціальність: командир танкового взводу.

"Пішов на війну з усвідомлення, що я – офіцер і давав присягу. Взяв документи і пішов до військкомату",  згадує він.

Танкіст говорить, що під час бою його розум переходить до "автономного" режиму і працює дуже швидко.

"Відчуваєш себе машиною. А після бою аналізуєш, що зробив так, а що – ні", говорить танкіст.

За його словами, після бою у військових йде вихід адреналіну.

"Це цікаво з боку спостерігати, коли з’їжджаються хлопці, збираються до купи і 30-40 хвилин коментують те, що відбувалося і сміються. Хтось би подивився і сказав: накурені зібралися!",  розповідає Сергій.

Пономаренко впевнений, що танк – це й досі потужний аргумент на полі бою, хоча й думав, що у сучасній війні вони мають поступитися точнішій і далекобійнішій зброї.

"Ворог спочатку "отримує" подарунок, а потім чує постріл. Швидкість звуку майже втричі менша за швидкість польоту танкового снаряду, і часу на переміщення в укриття у ворога немає",  розповідає Сергій про переваги бойової машини.

Він також розповідає, що влітку у танку – спекотно, а взимку холодно. Пічка є, але вона не дуже справляється.

"Але коли працюєш, хоч роздягнутим можна бути у сильний мороз. Гармата сильно розігрівається і працює як пічка", каже чоловік.

Курити Сергій кинув ще у 2014-му. Розповідає, що коли росіяни намагалися штурмувати Мар’їнку, їх по тривозі підняли і викликали на допомогу.

"Хотів, поки будемо їхати, перекурити, але забув сигарети на базі. І ухвалив рішення, що якщо всі повернуться додому живі, більше не буду курити. Ось так і не курю", розповідає Пономаренко.

На питання про те, як він розважається на війні, чоловік відповів:

"Палю москалів. Потрібно усвідомлювати для чого ми тут, ми ж не приїхали сюди кави попити чи краєвидами помилуватися. Потрібно робити свою роботу. Наша робота – наближення перемоги через знищення ворога".

На думку військового, українцям потрібна не швидка, а повна перемога.

"Якщо закінчити війну зараз, то ми передамо її дітям і внукам. Спіраль історії нас знову поверне на коло війни з Росією", каже він.

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