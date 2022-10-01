Ніс пораненого побратима на собі: історія далекобійника, який став стрільцем в ЗСУ

Вікторія Андрєєва журналістка УП.Життя
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1 жовтня 2022

Боєць з позивним "Ярик" "перекваліфікувався" з далекобійників у стрільці, аби убезпечити свою сім'ю, дітей та майбутніх онуків.

Заради них чоловік повернувся із заробітків та вступив до лав Збройних сил України.

Історією військовослужбовця поділились у 68 окремій єгерській бригаді Олекси Довбуша.

Чоловік родом з Івано-Франківська. До повномасштабного вторгнення працював далекобійником у Польщі. Коли росіяни напали на Україну – повернувся, щоб служити у Збройних силах України.

 Фото: 68 окрема єгерська бригада ім. Олекси Довбуша

"Увесь час переглядав по телефону новини з України, а вночі не зміг заснути. Вирішив повертатись і захищати рідну землю. Роботодавець не хотів відпускати, але мене вже було не зупинити", – розповідає "Ярик".

Спершу військкомат розподілив чоловіка в роту матеріально-технічного забезпечення, але згодом він перевівся до стрілецької роти.

Найяскравішим епізодом за час своєї служби називає операцію зі звільнення населеного пункту. Тоді він допоміг врятувати пораненого побратима – ніс його на собі майже 4 км, бо авто медичної евакуації не могло під'їхати ближче. 

"Я тут заради своїх дітей та майбутніх онуків. Щоб їм ніколи не довелося брати в руки зброю. Саме нашим дітям ми присвятимо прийдешню Перемогу!", – пояснює боєць.

Нагадаємо, що у лавах Збройних сил є багато героїв, які мотивовані до Перемоги задля наступних поколінь. Зокрема, боєць на двох протезах Василь Стефко – він боронить Україну попри інвалідність заради дружини та 11-річної доньки.

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