"Майже біблійна історія": львівські хірурги зробили носик дівчинці із реберного хряща

Львівські щелепно-лицеві хірурги зробили 4 операції 8-річній дівчинці із Хмельниччини, яка народилася практично без носа.

Через це маленькій Єві було важко дихати, вона часто хворіла і не могла нормально спілкуватися з однолітками, розповідають у Львівській обласній дитячій клінічній лікарні "Охматдит".

Єва за своє життя перенесла уже 15 наркозів. Спочатку їй намагалися допомогти хірурги з Києва, проте реконструктивна операція не допомогла.

"У нашої донечки фактично не було носика. Нас з малечею виписали з пологового, ми росли, набиралися сил і в 3 місяці звернулися за до допомогою то столичних фахівців. У Києві нам порадили зробити операцію дитині, але аж у рочок", – розповіла мама дівчинки Тетяна.

Львівські хірурги зробили носик 8-річній Єві. Фото: "Охматдит"

Коли Єві виповнився рік, їй зробили реконструктивну операцію з встановленням імплантатів. Однак не встигла родина повернутися з Києва додому на Хмельниччину, як почалося нагноєння – організм відторгнув штучні матеріали, з яких зробили носик.

Спочатку імплант нагноївся з одного боку – Єву знову повезли в Київ. Імплант довелося видалити. Зовсім скоро повторилася історія з імплантом з іншого боку.

"Він не просто нагноївся, він виліз і вперся дитині в очко. То чоловік його трошки підрізав, щоб не травмувати око і ми могли доїхати до Києва, щоб і його видалити. Так ми знову повернулися до вихідної точки. Наша дитина знову була без носика", – пригадує мама Єви.

Коли дівчинка підросла, її віддали до школи. Там Єві доводилося щодня боротися із комплексами через зовнішність. Згодом мама дівчинки звернулася у Міжрегіональний центр дитячої щелепно-лицевої хірургії. Тут Єві зробили унікальну операцію.

"Але родина не здавалася і коли дізналася про візит американського щелепно-лицевого хірурга Стіва Ортена цього року, то наважилася зателефонувати до "Охматдиту".

Єві запропонували рішення її проблеми – реконструктивну ринопластику з використанням реберного хряща", – повідомляють в "Охматдиті".

Маленькі Єві зробили носик із реберного хряща. Фото: "Охматдит"

Як пояснюють медики, це – сучасна методика, яка дозволяє імплантувати фрагмент хряща з ребра дівчинки на місце в носику, де його немає.

"Відкрита ринопластика з автотрансплантацією реберного хряща - це тільки звучить страшно, насправді тканини забираються через крихітний розріз біля ребра без обмеження функції самого ребра.

У випадку Єви це був майже біблійний процес: доки дівчинка спала, з матеріалу з власного ребра дитини хірурги створили надійну структуру, яка не відторгується організмом, не викликає запалення і допомагає відновити функцію і естетику", – пояснює хірургиня Христина Погранична.

Завдяки операції Єва уже може вільно дихати, а її носик має гарну форму відповідно до віку дитини і розміру голови. Щоб остаточно переконатися, що все гаразд, Єву залишили на кілька днів у лікарні під наглядом всієї мультидисциплінарної команди Центру.

Наразі дівчинку уже виписали – вона вдома, "літає по хаті і вчить уроки", розповідає її мама Тетяна.

"Ми вже самі вмиваємося, набряк і припухлість після операції остаточно пройшли. Ще переживаю, як донечка спить і перевертається на животик, стараюся перевертати її на спинку, але бачу, що її нічого не турбує.

Доки буду жити, буду вдячна львівським лікарям. Це люди із золотими серцями. Вони нас почули, коли ніхто не міг допомогти", – наголошує мама дівчинки.

Як розповіли в "Охматдиті", під час операції працювали хірурги Роман Огоновський та Христина Погранична, щелепно-лицеві та пластичні хірурги Стівен Ортен і Крейг Хобар (LEAP Global Mission, США), ЛОР "Охматдиту" Роман Новосільський, анестезіолог Віра Приймакова.