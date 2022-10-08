"Благодатний вогонь зійшов": як українці реагують на пожежу на Кримському мосту

Ранок 8 жовтня розпочався не з кави, а з довгоочікуваної для багатьох українців новини про те, що палає Кримський міст. Міст, який незаконно з'єднує український тимчасово окупований Крим та Росію.

На "інцидент" уже відреагував секретар Ради нацбезпеки і оборони України Олексій Данілов, опублікувавши відео з піснею Мерілін Монро "Happy Birthday, Mr President", натякаючи на Путіна, якому днем раніше виповнилося 70.

Путін також уже в курсі пожежі на Кримському мосту – доручив створити "комісію для з'ясування причин", хоча окупаційна "влада" Криму заявляє про нібито вибух вантажного автомобіля.

Якими б не були причини, але українці коментують новину з неабияким завзяттям і кажуть, що ранок дійсно виявився добрим.

"Українська правда. Життя" розповідає, як громадяни коментують пожежу на Кримському мосту у соцмережах.

Державна прикордонна служба нагадала особливості перетину Кримського мосту і попередила про "спеку".

Фото: ДПСУ

Служба безпеки України перефразувала слова українського поета Тараса Шевченка на новий лад:

"Світає,

Міст гарно палає;

Соловейко у Криму

СБУ зустрічає.

Сьогодні – чудовий привід, щоб трішки перефразувати слова нашого Кобзаря".

Фото: СБУ

Головна редакторка "Української правди" Севгіль Мусаєва прокинулася о 6:15, аби подивитися, як палає Кримський міст.

Скриншот допису Севгіль Мусаєвої у Facebook

Соліст гурту Karta Svitu Іван Марунич з цієї нагоди опублікував суботній плейлист.

Скриншот допису Івана Марунича у Facebook

Керівниця пресслужби медичної мережі "Добробут" Ірина Навольнева жартома анонсувала можливий новий фільм про Головнокомандувача Збройних сил Валерія Залужного.

"Скоро на всіх екранах", – написала вона у Facebook.

Скриншот допису Ірини Навольневої у Facebook

Новина про пожежу на Керчинському мосту нагадала координаторці платформи UNITED24 Ярославі Гресь, якими красивими бувають світанки в Криму.

"Божемій, я і забула, які в Криму красиві світанки! Слова Кобзаря "Світає, Край неба палає…" набули нових сенсів", – підкреслює Гресь.

Скриншот допису Ярослави Гресь у Facebook

Редактор "Європейської правди" Сергій Сидоренко коротко прокоментував, з чого росіяни могли будувати Кримський міст:

Скриншот допису Сергія Сидоренка у Facebook

Мер Києва Віталій Кличко припустив, що Кримський міст "таки втомився".

Скриншот допису Віталія Кличка у Facebook

Лікар-імунолог і член експертної групи при Міністерстві охорони здоров'я Федір Лапій, коментуючи пожежу на Кримському мосту, заявив:

"Десь так останні 8 років я уявляв собі оксамитовий сезон у Криму".

Український кулінарний експерт і шеф-кухар Євген Клопотенко припускає, що пожежа сталася, тому що українці вирішили розпалити багаття, щоб наварити борщу на всю країну.

Скриншот допису Євгена Клопотенка у Facebook

Водночас керівник Укрпошти Ігор Смілянський не забарився із анонсом нової марки "з нагоди свята" під назвою "Кримський міст – ВСЬО".

"З нагоди свята випускаємо нову марку з Кримським мостом, чи, точніше, з тим, що від нього залишиться. Доброго дня не бажатиму, бо він і так прекрасний. Кримський міст – ВСЬО!" – написав Смілянський у Facebook.

Скриншот допису Ігоря Смілянського у Facebook

Журналіст УП Роман Кравець назвав пожежу на Кримському мосту "благодатним вогнем", а також потролив росіян, яким було "хорошо и уютно" в українському Криму протягом 8 років.

Скриншот дописів Романа Кравця у Facebook

Водночас журналіст-розслідувач УП Михайло Ткач "поспівчував" Путіну, який не має сторінки у Facebook:

"Шкода, що путіна нема у фейсбуці. Стільки мемів про міст пропускає".

Також Ткач спрогнозував наступну ситуацію:

Скриншот допису Михайла Ткача у Facebook

Наостанок публікуємо "перли" інших користувачів соцмереж, які не оминули увагою (без перебільшення) подію дня.

Скриншот допису Вахтанга Кіпіані у Facebook

Фото: Telegram-канал "Перша приватна мемарня"

Фото: Telegram-канал "Мемаграм"

Фото: Telegram-канал "Мемаграм"

Фото: Тетяна Власова у Facebook

Фото: Софія Грабовецька у Facebook