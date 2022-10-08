"Благодатний вогонь зійшов": як українці реагують на пожежу на Кримському мосту

Діана Кречетова журналістка УП.Життя
31044
8 жовтня 2022

Ранок 8 жовтня розпочався не з кави, а з довгоочікуваної для багатьох українців новини про те, що палає Кримський міст. Міст, який незаконно з'єднує український тимчасово окупований Крим та Росію.

На "інцидент" уже відреагував секретар Ради нацбезпеки і оборони України Олексій Данілов, опублікувавши відео з піснею Мерілін Монро "Happy Birthday, Mr President", натякаючи на Путіна, якому днем раніше виповнилося 70.

Путін також уже в курсі пожежі на Кримському мосту – доручив створити "комісію для з'ясування причин", хоча окупаційна "влада" Криму заявляє про нібито вибух вантажного автомобіля.  

Якими б не були причини, але українці коментують новину з неабияким завзяттям і кажуть, що ранок дійсно виявився добрим.  

"Українська правда. Життя" розповідає, як громадяни коментують пожежу на Кримському мосту у соцмережах.

Державна прикордонна служба нагадала особливості перетину Кримського мосту і попередила про "спеку".

 Фото: ДПСУ

Служба безпеки України перефразувала слова українського поета Тараса Шевченка на новий лад:

"Світає,

Міст гарно палає;

Соловейко у Криму

СБУ зустрічає.

Сьогодні – чудовий привід, щоб трішки перефразувати слова нашого Кобзаря". 

 Фото: СБУ

Головна редакторка "Української правди" Севгіль Мусаєва прокинулася о 6:15, аби подивитися, як палає Кримський міст.

  Скриншот допису Севгіль Мусаєвої у Facebook

Соліст гурту Karta Svitu Іван Марунич з цієї нагоди опублікував суботній плейлист.

 Скриншот допису Івана Марунича у Facebook

Керівниця пресслужби медичної мережі "Добробут" Ірина Навольнева жартома анонсувала можливий новий фільм про Головнокомандувача Збройних сил Валерія Залужного.

"Скоро на всіх екранах", – написала вона у Facebook.

 Скриншот допису Ірини Навольневої у Facebook

Новина про пожежу на Керчинському мосту нагадала координаторці платформи UNITED24 Ярославі Гресь, якими красивими бувають світанки в Криму.

"Божемій, я і забула, які в Криму красиві світанки! Слова Кобзаря "Світає, Край неба палає…" набули нових сенсів", – підкреслює Гресь. 

  Скриншот допису Ярослави Гресь у Facebook

Редактор "Європейської правди" Сергій Сидоренко коротко прокоментував, з чого росіяни могли будувати Кримський міст: 

 Скриншот допису Сергія Сидоренка у Facebook

Мер Києва Віталій Кличко припустив, що Кримський міст "таки втомився".

 Скриншот допису Віталія Кличка у Facebook

Лікар-імунолог і член експертної групи при Міністерстві охорони здоров'я Федір Лапій, коментуючи пожежу на Кримському мосту, заявив

"Десь так останні 8 років я уявляв собі оксамитовий сезон у Криму". 

Український кулінарний експерт і шеф-кухар Євген Клопотенко припускає, що пожежа сталася, тому що українці вирішили розпалити багаття, щоб наварити борщу на всю країну. 

 Скриншот допису Євгена Клопотенка у Facebook

Водночас керівник Укрпошти Ігор Смілянський не забарився із анонсом нової марки "з нагоди свята" під назвою "Кримський міст – ВСЬО".  

"З нагоди свята випускаємо нову марку з Кримським мостом, чи, точніше, з тим, що від нього залишиться. Доброго дня не бажатиму, бо він і так прекрасний. Кримський міст – ВСЬО!" – написав Смілянський у Facebook. 

 Скриншот допису Ігоря Смілянського у Facebook

Журналіст УП Роман Кравець назвав пожежу на Кримському мосту "благодатним вогнем", а також потролив росіян, яким було "хорошо и уютно" в українському Криму протягом 8 років. 

 Скриншот дописів Романа Кравця у Facebook

Водночас журналіст-розслідувач УП Михайло Ткач "поспівчував" Путіну, який не має сторінки у Facebook:

"Шкода, що путіна нема у фейсбуці. Стільки мемів про міст пропускає".

Також Ткач спрогнозував наступну ситуацію:

 Скриншот допису Михайла Ткача у Facebook

Наостанок публікуємо "перли" інших користувачів соцмереж, які не оминули увагою (без перебільшення) подію дня. 

 Скриншот допису Вахтанга Кіпіані у Facebook
 Фото: Telegram-канал "Перша приватна мемарня"
 Фото: Антон Тараненко у Facebook 
 Фото: Telegram-канал "Мемаграм"

 Фото: Telegram-канал "Мемаграм"
 Фото: Тетяна Власова у Facebook
 Фото: Софія Грабовецька у Facebook
 Фото: Марина Пономаренко



Реклама:


 9839
Суспільство

Коли ми встали, то побачили м'ясорубку. Пів року теракту на вокзалі в Краматорську

Інна Кубай, Ганна Курцановська
 13463
КУЛЬТУРА

Що там у кіно: колообіг війни у цивілізації, довгоочікуваний "Максим Оса", та ще чотири фільми жовтня

Олександр Гусев
 20574
Суспільство

Конструктор Lego на молекулярному рівні: за що дали Нобеля з хімії і яку користь принесе відкриття

Яна Осадча

Головне на сайті


Суспільство

Коли ми встали, то побачили м'ясорубку. Пів року теракту на вокзалі в Краматорську

Інна Кубай, Ганна Курцановська
"Це історія про опір спільному злу": українські лауреати про присудження Нобелівської премії РФ і Білорусі
Киян закликають купувати книги, щоб передати їх військовим на фронт
Чому премію миру отримали представники РФ та Білорусі, а Зеленський – ні? Відповіли у Нобелівському комітеті
Укрпошта анонсувала нову марку "Кримський міст – ВСЬО". ФОТО
"Благодатний вогонь зійшов": як українці реагують на пожежу на Кримському мосту
КУЛЬТУРА

Що там у кіно: колообіг війни у цивілізації, довгоочікуваний "Максим Оса", та ще чотири фільми жовтня

Олександр Гусев
Суспільство

Конструктор Lego на молекулярному рівні: за що дали Нобеля з хімії і яку користь принесе відкриття

Яна Осадча