Жовтень-2022 виявився одним із найтепліших у Києві за останні 140 років

Діана Кречетова журналістка УП.Життя
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1 листопада 2022

Цьогорічний жовтень за температурою повітря виявився одним із найтепліших у Києві за останні понад 140 років.

Про це свідчать дані спостережень метеостанції Центральної геофізичної обсерваторії імені Бориса Срезневського.

Температура повітря у столиці протягом жовтня у середньому становила +10,6°С. Науковці підкреслюють, що цей показник є вищим за кліматичну норму на 2,0°С.

"Це забезпечило йому 13 позицію у рейтингу найтепліших з 1881 року", – наголошують у метеостанції.

 Фото: artjazz/Depositphotos

Крім того, цього року другий місяць осені порадував киян та гостей столиці так званим "бабиним літом" – воно тривало чотири дні, починаючи із 6 жовтня.

Найтеплішим днем було 18 жовтня, коли максимальна температура досягла + 22,1°С. Водночас найхолоднішим виявилося 21 жовтня. Мінімальна температура повітря опустилась під ранок до 0,5°С.

Також повідомляється, що на проспекті Науки випало 44 мм опадів. Це становить 96% кліматичної норми.

Нагадаємо, минулого року літо у Києві встановило одразу 14 температурних рекордів.

Крім того, на українській антарктичній станції "Академік Вернадський" у лютому цього року зафіксували "плюсовий" температурний рекорд

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