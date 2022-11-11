Як українці ставляться до співвітчизників, які виїхали за кордон. Опитування

Яна Осадча журналіст
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11 листопада 2022

Більшість українців, які не покидали країну через війну, нормально і з розумінням ставляться до співвітчизників, які виїхали за кордон.

Про це свідчать данні опитування, проведеного Київським міжнародним інститутом соціології.

75-90% українців, які зараз перебувають на території України, до переселенців за кордоном ставляться нормально, засуджують їх лише 5% опитаних.

Щоб отримати більш точні данні, соціологи під час опитування змоделювали кілька історій людей, які виїхали за кордон, і попросили респондентів висловити своє ставлення до різних життєвих ситуацій:

  • 38-річна жінка з неповнолітньою дитиною, яка виїхала до Європи, а її чоловік залишився в Україні;
  • 25-річна незаміжня дівчина без дітей, яка також покинула країну;
  • 72-річний професор, який на момент вторгнення перебував у Європі з особистих обставин і залишився там;
  • 31-річний заробітчанин у Польщі, який вирішив не повертатися додому після вторгнення.

Виявилося, що найкраще опитані ставляться до жінок з неповнолітніми дітьми, чиї чоловіки залишилися в Україні. Таких людей підтримують 90%.

 75-90% українців до переселенців за кордоном ставляться нормально

"Скоріше за все, коли респонденти чують "українські біженці в Європі", то найчастіше у них зринає образ саме жінки з дитиною", – кажуть соціологи.

Якщо прибрати з опису неповнолітніх дітей, ставлення стає трохи грішим: бездітну дівчину не засуджують 87%.

Літнього професора підтримують 83%, а 10% засуджують, а заробітчанину співчувають 75%, а 19% не вважають, що він вчинив правильно.

Нагадаємо, згідно з іншим опитуванням, близько чверті опитаних українців через війну були змушені переїхати жити у більш безпечні регіони країни.

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