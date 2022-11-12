Тест: Чи вмієте ви захищати свої персональні дані?

Цифрова безпека – це не рядок у посадових обов’язках IT-адміністратора. Ця тема стосується кожного, хто довіряє свої персональні дані застосункам, маркетплейсам, сервісам, державі й навіть друзям онлайн.
Тест допоможе перевірити, чи володієте ви базовими знаннями захисту пристроїв та акаунтів.
Яку з цих операційних систем небезпечно встановлювати на ПК?
Який із запропонованих паролів найкращий?
Де найбезпечніше зберігати паролі?
Який із цих варіантів налаштування двофакторної аутентифікації найбезпечніший?
Який із перерахованих месенджерів не містить наскрізного шифрування?
В якому із цих повідомлень є фішинг?