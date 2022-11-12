Тест: Чи вмієте ви захищати свої персональні дані?

SMS на актуальний номер телефону Якщо ви вже користуєтеся двофакторною аутентифікацією, ви молодець! Це захищає ваші дані, але є нюанси. SIM-картку шахраї можуть перевипустити й отримати код через SMS. У випадку із генератором кодів викрадення SIM-картки шахраям не допоможе. Проте може статися так, що у вас вкрали телефон чи ви не маєте доступу до інтернету. У такому разі в пригоді стануть актуальні коди відновлення, які можна знайти в налаштуваннях двофакторної аутентифікації. Єдиний мінус – їхня обмежена кількість. Тому найкращий та найбезпечніший варіант – поєднувати використання генератора та роздрукованих кодів відновлення, які варто зберегти окремо та тримати поряд. Використовувати генератор кодів Якщо ви вже користуєтеся двофакторною аутентифікацією, ви молодець! Це захищає ваші дані, але є нюанси. SIM-картку шахраї можуть перевипустити й отримати код через SMS. У випадку із генератором кодів викрадення SIM-картки шахраям не допоможе. Проте може статися так, що у вас вкрали телефон чи ви не маєте доступу до інтернету. У такому разі в пригоді стануть актуальні коди відновлення, які можна знайти в налаштуваннях двофакторної аутентифікації. Єдиний мінус – їхня обмежена кількість. Тому найкращий та найбезпечніший варіант – поєднувати використання генератора та роздрукованих кодів відновлення, які варто зберегти окремо та тримати поряд. Використовувати генератор кодів і мати актуальні коди відновлення Якщо ви вже користуєтеся двофакторною аутентифікацією, ви молодець! Це захищає ваші дані, але є нюанси. SIM-картку шахраї можуть перевипустити й отримати код через SMS. У випадку із генератором кодів викрадення SIM-картки шахраям не допоможе. Проте може статися так, що у вас вкрали телефон чи ви не маєте доступу до інтернету. У такому разі в пригоді стануть актуальні коди відновлення, які можна знайти в налаштуваннях двофакторної аутентифікації. Єдиний мінус – їхня обмежена кількість. Тому найкращий та найбезпечніший варіант – поєднувати використання генератора та роздрукованих кодів відновлення, які варто зберегти окремо та тримати поряд.