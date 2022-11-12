Тест

Тест: Чи вмієте ви захищати свої персональні дані?

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12 листопада 2022

Цифрова безпека – це не рядок у посадових обов’язках IT-адміністратора. Ця тема стосується кожного, хто довіряє свої персональні дані застосункам, маркетплейсам, сервісам, державі й навіть друзям онлайн.

Тест допоможе перевірити, чи володієте ви базовими знаннями захисту пристроїв та акаунтів.

1/7

Яку з цих операційних систем небезпечно встановлювати на ПК?

2/7

Який із запропонованих паролів найкращий?

3/7

Де найбезпечніше зберігати паролі?

4/7

Який із цих варіантів налаштування двофакторної аутентифікації найбезпечніший?

5/7

Як захистити комп'ютер або телефон від вірусів?

6/7

Який із перерахованих месенджерів не містить наскрізного шифрування?

7/7

В якому із цих повідомлень є фішинг?

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