Без ялинок та ілюмінацій: деякі міста України визначилися, як святкуватимуть Новий рік в умовах війни

Керівництво міст України ухвалює рішення щодо новорічних святкувань під час війни.

Деякі регіони відмовляються від головних ялинок та святкової ілюмінації на підставі опитування мешканців, які проводять на сайтах міських рад.

У Києві щодо ялинки тривають дискусії. Міська влада заявила про готовність встановити ялинку. Однак на сайті КМДА з’явилася петиція про те, що ставити ялинку у столиці недоречно, яка дуже швидко набрала потрібну кількість голосів.

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Пізніше з’явилася і інша петиція – за ялинку, однак кияни наразі її не підтримали. Міська влада столиці остаточне рішення щодо новорічних свят ще не ухвалила.

Утім, оперативний штаб ради оборони Київщині заборонив використання святкової ілюмінації, у тому числі ялинок, парків та вулиць. Це стосується як комерційної, так і комунальної та державної власності.

Головна ялинка країни-2022

У Рівному цьогоріч ялинку не встановлюватимуть, бо, за словами мера міста Олександра Третяка, 56% людей висловились проти святкувань.

У центрі міста, де в минулі роки стояла ялинка, зараз прощаються з загиблими бійцями ЗСУ. Мер планував встановити ялинку у парку, однак і від цієї ідеї у Рівному відмовилися.

У Запоріжжі також святкові заходи обмежать. Однак щодо ялинки ще не вирішили. Якщо ялинку і встановлять, витрачати кошти на неї не будуть: використають куплене у минулому році дерево, гірлянди і прикраси.

Цьогоріч святкові заходи у Запоріжжі будуть обмежені. Втім результат електронного голосування про новорічну ялинку вплине на затвердження плану свят.

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У місті Кременчук на Полтавщині вже вирішили – ялинку монтуватимуть, однак грошей на прикраси не витрачатимуть.

Масових зимових свят у місті також не буде. Однак буде працювати встановлена підприємцем ковзанка.

Поставити ялинку планують і у ще одному місті Полтавщини – Миргороді. Однак без ілюмінацій та святкових заходів біля неї.

Щодо самої Полтави, то міський голова Олександр Мамай проти ялинки також не заперечує. Однак треба дочекатися дозволу Кабміну та згоди мешканців громади.

В Івано-Франківську цьогоріч планують встановити ялинку, створену з малюнків дітей.

"У нас є ініціатива – поставити не традиційну штучну ялинку, а зробити символічну ялинку перемоги з малюнків наших дітей. Їх буде більше тисячі. Тому звичної ялинки не буде", – повідомив Руслан Марцінків.

Біля ялинки міська влада обіцяє зробити невелике освітлення, однак ілюмінацій не буде. Утім, на свята обіцяють вмикати вуличне освітлення на довший час, ніж зараз.

У Чернівцях цьогоріч також вирішили обійтися без 18-метрової ялинки. Встановлювати її на Соборній площі під час війни влада вважає недоречним. Новорічної локації там також не буде, бо тепер на площі розміщені ангари для допомоги переселенцям.

Однак влада планує встановити 7-метрову ялинку у парку і створити фотозони на площах.

У Чернігові жодних заходів до Нового року не буде.

За словами начальника міського управління культури та туризму Олександра Шевчука, у нинішній ситуації у місті можуть думати лише про елементи атмосфери та про вітання дітей, а формат святкувань треба переглянути.

"Про те як було раніше, зараз просто треба забути. Варто розуміти, що ми зараз живемо в трошки іншій реальності", – каже начальник управління.

Станом на 13 листопада не всі регіони країни визначилися з форматом свят. Тому далі будемо оновлювати список.

Раніше ми писали, як в Україні святкували останній Новий рік перед війною.