Кияни просять не встановлювати головну ялинку під час війни: петиція набрала голоси

Мер Києва Віталій Кличко розповів, що на зимові свята у столиці не буде масових святкувань, однак новорічну ялинку планують встановити.
Однак ідея сподобалася не всім, тож кияни створили петицію з проханням не встановлювати новорічну ялинку у столиці. Відповідне звернення з’явилося на сайті Київської міськради 8 листопада.
Впродовж дня петиція набрала необхідних 6 тисяч підписів. Тепер її розгляне Київрада.
"Вважаю недоречним встановлювати ялинку = витрачати кошти на її придбання, монтаж, обслуговування та демонтаж.
Виділенні кошти доречніше витратити на допомогу ЗСУ чи допомогу ВПО", – йдеться у петиції.
|Новорічна ялинка у Києві 2021. Фото: Ельдар Сарахман/УП
Авторка звернення – Наталія Попович. Вона вважає, що встановлення головної ялинки країни варто відкласти до перемоги у війні.
"Розумію, що свято має бути, але нехай воно буде у кожного вдома, а ми як свідомі мешканці столиці можемо в цьому році обійтися без встановлення головної ялинки країни.
Адже наразі головне свято, на яке очікує кожен українець – це День Перемоги", – йдеться у петиції.
У кінці авторка звернення навела "знамениту" цитату президента ФК "Інгулець" Олександра Поворознюка.
Нагадаємо, остання новорічна ялинка у Києві потрапила до топ-15 найгарніших у Європі за версією Europe Best Destinations.
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