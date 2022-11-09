Кияни просять не встановлювати головну ялинку під час війни: петиція набрала голоси

Мер Києва Віталій Кличко розповів, що на зимові свята у столиці не буде масових святкувань, однак новорічну ялинку планують встановити.

Однак ідея сподобалася не всім, тож кияни створили петицію з проханням не встановлювати новорічну ялинку у столиці. Відповідне звернення з’явилося на сайті Київської міськради 8 листопада.

Впродовж дня петиція набрала необхідних 6 тисяч підписів. Тепер її розгляне Київрада.

"Вважаю недоречним встановлювати ялинку = витрачати кошти на її придбання, монтаж, обслуговування та демонтаж.

Виділенні кошти доречніше витратити на допомогу ЗСУ чи допомогу ВПО", – йдеться у петиції.

Новорічна ялинка у Києві 2021. Фото: Ельдар Сарахман/УП

Авторка звернення – Наталія Попович. Вона вважає, що встановлення головної ялинки країни варто відкласти до перемоги у війні.

"Розумію, що свято має бути, але нехай воно буде у кожного вдома, а ми як свідомі мешканці столиці можемо в цьому році обійтися без встановлення головної ялинки країни.

Адже наразі головне свято, на яке очікує кожен українець – це День Перемоги", – йдеться у петиції.

У кінці авторка звернення навела "знамениту" цитату президента ФК "Інгулець" Олександра Поворознюка.

Нагадаємо, остання новорічна ялинка у Києві потрапила до топ-15 найгарніших у Європі за версією Europe Best Destinations.