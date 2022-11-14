Коли розпочнуться і завершаться зимові канікули в столичних школах – Кличко

Зимові канікули у школах Києва розпочнуться наприкінці грудня, як зазвичай.

Але триватимуть довше, повідомив мер міста Віталій Кличко.

"Канікули в столичних школах розпочнуться за графіком – з 26 грудня 2022 року. Але триватимуть місяць – до 27 січня 2023 року.

У цей час школи опалюватимуть в мінімальному режимі для підтримки системи опалення. Вчителі, за бажанням, можуть піти на час канікул в оплачувану відпустку", – зазначив він.

Через подовжені літні канікули навчальний процес також завершиться пізніше. Він триватиме до 1 липня.

Очільник міста додав, що у разі надзвичайних ситуацій школи можуть використовуватись як пункти обігріву.