Коли розпочнуться і завершаться зимові канікули в столичних школах – Кличко

Вікторія Андрєєва журналістка УП.Життя
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14 листопада 2022

Зимові канікули у школах Києва розпочнуться наприкінці грудня, як зазвичай.

Але триватимуть довше, повідомив мер міста Віталій Кличко.

"Канікули в столичних школах розпочнуться за графіком – з 26 грудня 2022 року. Але триватимуть місяць – до 27 січня 2023 року.

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У цей час школи опалюватимуть в мінімальному режимі для підтримки системи опалення. Вчителі, за бажанням, можуть піти на час канікул в оплачувану відпустку", – зазначив він.

 Фото: shock/Depositphotos

Через подовжені літні канікули навчальний процес також завершиться пізніше. Він триватиме до 1 липня.

Очільник  міста додав, що у разі надзвичайних ситуацій школи можуть використовуватись як пункти обігріву. 

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