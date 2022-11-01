Школи Київщини знову повертаються в "онлайн" через загрозу обстрілів

Олена Барсукова журналістка УП. Життя
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1 листопада 2022

Через загрозу ракетних ударів заклади загальної середньої освіти Київської області 1 та 2 листопада працюватимуть дистанційно.

Заклади дошкільної освіти до 2 листопада працюватимуть у режимі чергових груп.

Таке рішення ухвалили на засіданні Оперативного штабу ради оборони Київської області, повідомляє Київська обласна військова адміністрації.

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Причиною змін є загроза ворожих обстрілів по території регіону.

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 Фото: uatp12/Depositphotos

"У разі інших змін у навчальному процесі проінформуємо додатково.

Закликаємо жителів Київщини не нехтувати сигналами повітряної тривоги та правилами безпеки. Бережіть себе та близьких!" – кажуть у Київській ОВА.

Нагадаємо, раніше закладам освіти на Київщині дозволили відновити очне навчання з 26 жовтня.

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Однак 31 жовтня російські окупанти вкотре атакували українські міста ракетами. Один приліт був на території Київщини.

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