Школи Київщини знову повертаються в "онлайн" через загрозу обстрілів

Через загрозу ракетних ударів заклади загальної середньої освіти Київської області 1 та 2 листопада працюватимуть дистанційно.
Заклади дошкільної освіти до 2 листопада працюватимуть у режимі чергових груп.
Таке рішення ухвалили на засіданні Оперативного штабу ради оборони Київської області, повідомляє Київська обласна військова адміністрації.
Причиною змін є загроза ворожих обстрілів по території регіону.
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"У разі інших змін у навчальному процесі проінформуємо додатково.
Закликаємо жителів Київщини не нехтувати сигналами повітряної тривоги та правилами безпеки. Бережіть себе та близьких!" – кажуть у Київській ОВА.
Нагадаємо, раніше закладам освіти на Київщині дозволили відновити очне навчання з 26 жовтня.
Однак 31 жовтня російські окупанти вкотре атакували українські міста ракетами. Один приліт був на території Київщини.
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