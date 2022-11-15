На станцію "Академік Вернадський" завітали пінгвіни-поліцейські. ФОТО

У світі налічують 18 видів пінгвінів, 5 з яких – проживають в Антарктиці.

Найбільшої чисельності в районі станції "Академік Вернадський" досягають субантарктичні пінгвіни – їх ще називають "віслюкові" за характерний крик.

Вони гніздують безпосередньо на острові Галіндез, біля будівель станції, розповідають українські полярники Іван Парнікоза та Сергій Глотову на Facebook-сторінці Національного антарктичного наукового центру.

Але в гості до полярників "Вернадського" часто приходять представники іншого виду – антарктичні пінгвіни.

"Оскільки їхню білу шию перетинає тонка чорна смуга, яка нагадувала британцям ремінець від каски констебля, то їх прозвали пінгвінами-поліцейськими", – пояснюють полярники.

Усі фото: Сергій Глотов/Національний антарктичний науковий центр

Порівняно з віслюковими, антарктичні пінгвіни на 10 см нижчі й на кілька кг легші: зріст дорослих особин сягає 60-70 см, а вага – близько 4,5 кг.

Пінгвіни-поліцейські – це наймасовіший вид пінгвінів в Антарктиці. Чисельність їхньої популяції оцінюється до 7,5 млн пар.

"Грандіозні колонії антарктичних пінгвінів часто займають гористі, високі острови й розповсюджують свій запах на кілометри навколо", – розповідають учені.

У гості до полярників "Вернадського" завітали антарктичні пінгвіни

Ареал проживання – циркумполярний.

Він охоплює колом Антарктику, включаючи узбережжя крижаного континенту з боку Південної Америки і прилеглих островів, на північ поширений до Південної Георгії, Буве і Баллені тощо.

Їх називають пінгвінами-поліцейськими через тонку чорну смугу на шиї, яка нагадувала британцям ремінець від каски констебля

"Достатньо побачити пташенят цього виду та почути характерний крик цих пінгвінів (вони наче погавкують), щоб зрозуміти – ці птахи дуже відрізняються від "віслючків", яких ви звикли бачити на наших відео.

Вглиб Антарктиди ці пінгвіни не заходять. Південна межа їхнього гніздового арелу знаходится в околицях нашої станції", – кажуть на станції "Вернадського".

Порівняно з віслюковими, антарктичні пінгвіни на 10 см нижчі й на кілька кг легші

Українські полярники ведуть щорічний моніторинг чисельності антарктичних пінгвінів, намагаючись зрозуміти, як потепління в регіоні може вплинути на динаміку цього виду.

За даними біологів, зараз на острові Галіндез постійно перебуває до 20 пінгвінів-поліцейських, але гнізд вони не роблять.

Чисельність популяції пінгвінів-поліцейських в Антарктиці оцінюється до 7,5 млн пар

"На острові Бут неподалік від станції знаходиться невелика, але постійна колонія антарктичних пінгвінів. Це одна з найбільших цінностей проєктованого нашими вченими Антарктичного району особливої охорони "Півострів Київ-Аргентинські острови".

Адже на південь від Бута цих пінгвінів ми зустрінемо тільки як випадкових гостей", – додають полярники.

Зараз на острові Галіндез постійно перебуває до 20 пінгвінів-поліцейських, але гнізд вони не роблять

Нагадаємо, раніше біля станції "Академік Вернадський" випала рекордна кількість снігу, тому пінгвіни кумедно ходили по даху.