На станцію "Академік Вернадський" завітали пінгвіни-поліцейські. ФОТО

Олена Барсукова журналістка УП. Життя
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15 листопада 2022

У світі налічують 18 видів пінгвінів, 5 з яких – проживають в Антарктиці. 

Найбільшої чисельності в районі станції "Академік Вернадський" досягають субантарктичні пінгвіни – їх ще називають "віслюкові" за характерний крик.

Вони гніздують безпосередньо на острові Галіндез, біля будівель станції, розповідають українські полярники Іван Парнікоза та Сергій Глотову на Facebook-сторінці Національного антарктичного наукового центру.

Але в гості до полярників "Вернадського" часто приходять представники іншого виду – антарктичні пінгвіни.

"Оскільки їхню білу шию перетинає тонка чорна смуга, яка нагадувала британцям ремінець від каски констебля, то їх прозвали пінгвінами-поліцейськими", – пояснюють полярники.

 Усі фото: Сергій Глотов/Національний антарктичний науковий центр

Порівняно з віслюковими, антарктичні пінгвіни на 10 см нижчі й на кілька кг легші: зріст дорослих особин сягає 60-70 см, а вага – близько 4,5 кг.

Пінгвіни-поліцейські – це наймасовіший вид пінгвінів в Антарктиці. Чисельність їхньої популяції оцінюється до 7,5 млн пар. 

"Грандіозні колонії антарктичних пінгвінів часто займають гористі, високі острови й розповсюджують свій запах на кілометри навколо", – розповідають учені.

 У гості до полярників "Вернадського" завітали антарктичні пінгвіни

Ареал проживання – циркумполярний.

Він охоплює колом Антарктику, включаючи узбережжя крижаного континенту з боку Південної Америки і прилеглих островів, на північ поширений до Південної Георгії, Буве і Баллені тощо.

  Їх називають пінгвінами-поліцейськими через тонку чорну смугу на шиї, яка нагадувала британцям ремінець від каски констебля

"Достатньо побачити пташенят цього виду та почути характерний крик цих пінгвінів (вони наче погавкують), щоб зрозуміти – ці птахи дуже відрізняються від "віслючків", яких ви звикли бачити на наших відео.

Вглиб Антарктиди ці пінгвіни не заходять. Південна межа їхнього гніздового арелу знаходится в околицях нашої станції", – кажуть на станції "Вернадського".

 Порівняно з віслюковими, антарктичні пінгвіни на 10 см нижчі й на кілька кг легші

Українські полярники ведуть щорічний моніторинг чисельності антарктичних пінгвінів, намагаючись зрозуміти, як потепління в регіоні може вплинути на динаміку цього виду. 

За даними біологів, зараз на острові Галіндез постійно перебуває до 20 пінгвінів-поліцейських, але гнізд вони не роблять.

 Чисельність популяції пінгвінів-поліцейських в Антарктиці оцінюється до 7,5 млн пар 

"На острові Бут неподалік від станції знаходиться невелика, але постійна колонія антарктичних пінгвінів. Це одна з найбільших цінностей проєктованого нашими вченими Антарктичного району особливої охорони "Півострів Київ-Аргентинські острови". 

Адже на південь від Бута цих пінгвінів ми зустрінемо тільки як випадкових гостей", – додають полярники.

 Зараз на острові Галіндез постійно перебуває до 20 пінгвінів-поліцейських, але гнізд вони не роблять

Нагадаємо, раніше біля станції "Академік Вернадський" випала рекордна кількість снігу, тому пінгвіни кумедно ходили по даху.

 На острові Бут неподалік від станції живе невелика, але постійна колонія цих пінгвінів

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