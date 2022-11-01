Буде Мартуся і Вовчик: у пінгвінів біля "Вернадського" з’явилися перші яйця. ФОТО

У пінгвінів на острові Галіндез біля антарктичної станції "Академік Вернадський" з'явилися перші яйця.

Українські біологи нарахували їх уже 7: дві пари мають по двоє яєць, а ще три – наразі по одному.

Радісну звістку розповіли українські полярники Марта Дзиндра та Сергій Глотов, повідомляє Національний антарктичний науковий центр.

Перше яйце з'явилося на мисі Пінгвін-поінт – на ділянці, де менше снігу і гнізда ретельно вимощені камінцями.

"Цікаво, що його випадково побачив сисадмін 27-ї УАЕ Володимир Хомко. А коли вже знахідку пішла фіксувати біологиня Марта Дзиндра, то вона виявила в тієї ж пари й друге яйце.

Очевидно, імена для первістків обирати не доведеться: будуть Мартуся та Вовчик", – кажуть полярники.

Фото: Сергій Глотов, Марта Дзиндра/Національний антарктичний науковий центр

Яйця субантарктичних пінгвінів за розміром та формою схожі на гусячі. Вони мають білий колір з сірим або зеленим відтінком.

Кладка однієї пари зазвичай складається з 2 яєць. Інколи може бути і три, але третій малюк має небагато шансів на виживання.

У пінгвінів на острові Галіндез з'явилися перші яйця

"З відкладених яєць пташенята вилуплюються трохи більше, ніж за місяць, тож чекаємо первістків на початку грудня!

До речі, і за яйцями, і за дитинчатами доглядають обоє батьків. Вони це роблять по черзі: доки хтось харчується в океані, інший оберігає гніздо", – розповідають дослідники.

І за яйцями, і за дитинчатами доглядають обоє батьків

За словами біологів, зараз пінгвіни продовжують активно облаштовувати гнізда навколо станції.

Самці зухвало тягають каміння в сусідів, а самки займаються облаштовують "домівки" і дбайливо перекладають камінці.

Яйця субантарктичних пінгвінів за розміром та формою схожі на гусячі

"Ми неодмінно й надалі триматимемо вас у курсі головних пінгвіновин біля "Вернадського".

А ще дуже-дуже просимо всіх пам'ятати, що найтемніший час перед світанком. Наше сонце зійде зовсім скоро", – додають полярники.

Пінгвінячі первістки мають з'явитися на світ на початку грудня

Зараз пінгвіни продовжують активно облаштовувати гніздечка

Нагадаємо, раніше полярники станції "Академік Вернадський" показали кумедне відео, як пінгвін краде каміння для гнізда.

Також вони показали повернення пінгвінів до станції на шлюбний сезон.