Станцію "Академік Вернадський" замело, пінгвіни ходять по даху. ФОТО

Біля станції "Академік Вернадський" випала рекордна кількість снігу – 3,45 м у висоту.

Через це пінгвіни, які оселилися поблизу, переходять будівлю по даху, розповідають науковці Національного антарктичного наукового центру.

Вони зазначають, що рівень снігу вже сягнув позначки 3,45 м. Це майже на пів метра вище, ніж максимум у 2021 році – 3 метри. Перед тим рекорд фіксували у 2016 році, коли снігу насипало 2,65 метра.

Реклама:

Деякі замети біля "Вернадського" сягають 6 метрів, а на острові є й до 10 метрів.

Замети біля "Академіка Вернадськього"

"Оскільки тут переважає вітряна погода, то глибина снігового покриву розподіляється нерівномірно. Є оголені скелі, на яких сніг так і не ліг, а є ділянки, особливо біля станції, яка виступає перешкодою на шляху вітру, де замети під 6 метрів.

Офісну частину "Вернадського" (вона нижча) замело з двох боків, утворивши такий собі сніговий перехід: можна і не обходити будівлю, просто перейти по даху. Так уже, до речі, й роблять деякі пінгвіни", – розповіла метеорологиня 27-ї УАЕ Анжеліка Ганчук.

Пінгвіни на даху

За прогнозами вчених, сніг навесні ще буде сипати. Але зима була аномально теплою – середня температура сягала близько -2°C.

Теплі зими продукують інтенсивніші опади, бо в атмосфері утримується більше вологи.

"Це є однією з причин, чому на нашому острові спостерігається снігонакопиченя. По суті, так утворюється і зростає льодовиковий щит", – пояснила дослідниця.

Реклама:

Станція з висоти пташиного польоту

Фото: Володимир Хомко, Василь Матковський, Анжеліка Ганчук.

Нагадаємо, у вересні в Антарктиду повернулись пінгвіни, щоб влаштувати шлюбний сезон. Вони будували гнізда, готуючись висаджувати дитинчат. Вже за півтора місця полярники помітили перші яйця у птахів.