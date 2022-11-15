З вагона потяга "Київ-Дніпро" вигнали військового, який їхав у відпустку: як відреагували в "Укрзалізниці"

11 листопада військового Віктора Якименка, який їхав зі служби у відпустку у потязі, вигнали з вагону.

Інцидент стався у потязі "Дніпро-Київ", повідомили у благодійному фонді "Країна нескорених".

"Дуже "ввічлива" провідниця /провідник попросила/в його вийти в тамбур і спати там, бо… від нього погано пахне", – розповіли у фонді.

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Чоловік, який мав квиток на потяг, був вимушений йти спати у тамбур.

Дочка Віктора написала, що відчуває ненавість до "моральних уродів", через яких її батько, воювавший на Донбасі, їхав у тамбурі.

Дочка Віктора відчуває ненавість до "моральних уродів", через яких її батько їхав у тамбурі

"Ми думаємо ви всі не один раз бачили фото і відео з передової, напевне ж там у всіх п‘ятизіркові окопи з душем, ванною і біде? Війна не пахне фіалками і люксовим парфумом, вона пахне потом, кров‘ю і смертю!" – кажуть у БФ.

Волонтери звернулися до "Укрзалізниці" з проханням прокоментувати випадок. В "Укрзалізниці" зазначили, що військового з вагону вигнав не провідник, а пасажири, які їхали поруч.

"Військового, який повертався додому, пасажири звинуватили у "поганому запаху" і виставили в тамбур вагона", – кажуть в "Укрзалізниці".

Віктор Якименко був вимушений їхати у тамбурі

У відомстві також зазначають, що провідники не помітили конфлікту та не відреагували на нього належним чином. Через що Віктор Якименко був вимушений провести ніч у тамбурі.

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"Негайно організовуємо тренінг для стюардів з дбайливого і уважного ставлення до захисників, бо їм вистачає стресу за межами поїзда", – говорять в "Укрзалізниці".



Відомство також звернулося до пасажирів з проханням негайно повідомляти про подібні інциденти начальника поїзду, контактний центр або писати напряму у месенджер "Укразальниці".

"Звертаємось до пасажирів по терпіння та повагу: від наших захисників не завжди пахне лавандою, але від них пахне сміливістю так, що ворог тікає на інший берег Дніпра", – заявили в "Укразалізниці".

Віктор Якименко на службі

Директор філії "Пасажирська компанія" АТ "Укрзалізниця" Олександр Петровський зазначив, що "дуже прикро, що хтось додумав, ніби військового образила або вивела в тамбур залізничниця".

"В голові не вкладалося, щоб наша колега могла слово неввічливе вказати військовослужбовцю. Колега, яка по 20 годин евакуювала маршрутом Харків-Львів людей на піку евакуації, в переповненому потязі наводила лад – нікому й нічого не воняло тоді", – пише він.

Конфлікт між пасажирами. Скрін з відео

Петровський також зазначив, що в "Укразалізниці" ретельно перевірили ситуацію і переглянули 5 годин відео. У відомстві кажуть, що перепалка між пасажирами трапилась ще навіть того, як провідниця підійшла перевіряти квитки.

"Коли стюарди помітили засмученого військового вже у тамбурі, кілька разів зупинялись, пробували заспокоїти, пропонували місця у вагоні 1-го класу. Про те, що саме засмутило воїна, він не повідомляв. Наполягати й допитуватись вважали некоректним", – каже директор філії.

За його словами, невідомо, що саме сказали інші пасажири захиснику.

На інцидент відреагував і міністр закордонних справ України Дмитро Кулеба. Він розповів про випадок, свідком якого став у 2008-му році, коли летів внутрішнім рейсом у США між двома штатами:

"Коли всі зайняли свої місця, стюардеса оголосила: "Шановні пасажири, сьогодні з нами на борту перебувають четверо військових, які повертаються додому з війни. Давайте подякуємо їм за їхню службу, привітавши оплесками". Весь літак аплодував".

Кулеба зазначив, що військові, ймовірно, повернулися з війни в Іраку, ставлення до якої в американському суспільстві було неоднозначним.

"Але навіть різне ставлення в американському суспільстві до тієї війни не вплинуло на шану до військових. І це правильно: солдат заслуговує на повагу безвідносно до будь-якого контексту – політики, соціального статусу, культурних, естетичних чи ароматичних переконань", – пише міністр.

Дмитро Кулеба також висловив вдячність українському солдату Віктору Якименку та побажав йому гарної відпустки з рідними, до яких він повернувся з Донбасу.

"Тхне не від солдата, а від тих, хто його зневажає", – зазначив міністр.