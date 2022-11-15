Втратили страх, але не віру: як українці коментують масовані ракетні удари росіян

В день 15 листопада Росія знову нанесла масовані ракетні удари по містах України.

Вибухи зафіксували у Києві, Львові, Харкові, Рівному та інших містах, також у багатьох регіонах чули роботу ППО. Російські загарбники випустили по Україні близько сотні ракет, таким чином перевищивши масований ракетний удар 10 жовтня, коли окупанти спрямували на Україну 84 ракети.

Після прильотів почалися екстрені відключення світла, тому що вороги поцілили в об’єкти інфраструктури.

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У соціальних мережах українці повідомляють, що бачили, як ППО збиває ворожі ракети.

Деякі дописувачі вважають, що ракетними ударами Росія хоче змусити Україну піти на "мирні" перемовини, або мститься за Херсон і резолюцію ООН про репарації. Заступник головного редактора "Української правди" Євген Будерацький вважає, що РФ залякує українців атаками, щоб примусити до "миру" на їхніх умовах.

Утім, інших таке формулювання дратує. Вони вважають, що Росія не мститься, вона просто країна-терорист.

Про вкраденого окупантами єнота також не забули. Тепер ненависть до агресивного сусіда у деяких вимірюється в єнотах.

Відповіддю українців на ракетні удари є дружне "ні" будь-яким перемовинам з ворогом.

Деякі пишуть пости з укриттів та сховищ, а інші спостерігають порушення безпекових правил, оскільки люди вже стали звикати до повітряної тривоги, втративши страх, але не віру. Для когось удари ворога є мотивацією для донатів на ЗСУ.

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Також дописувачі констатують те, що добре воювати росіяни вміють тільки з безззбройними мирними мешканцями.