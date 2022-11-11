Херсон вдома: як українці реагують на синьо-жовтий прапор над деокупованим містом

Українські війська у Херсоні, яких зустрічають місцеві мешканці з синьо-жовтими прапорами і повітряними кульками, викликали шалену реакцію у соціальних мережах.

Херсон був єдиний обласним центром, який контролювала РФ після повномасштабного вторгнення. Окупанти навіть "приєднали" його до РФ, провівши псевдореферендум.

Місто було захоплено на початку війни. Сотні людей виходили на проукраїнські мітинги, кидалися на ворожі танки, без зброї проганяли колони з буквами Z.

У Бузковому парку росіяни розстріляли місцеву тероборону, яка намагалася чинити спротив. Також чимало людей були заарештовані за проукраїнську позицію, деяким довелося покинути місто.

9 листопада 2022 року росіяни заявили, що йдуть з Херсона, а 11 листопада над будівлею Херсонської ОВА з’явився український прапор.

Пізніше жовто-синій стяг вже майорів над відділком поліції, а незабаром з’явилися кадри пересування воїнів ЗСУ Херсоном та місцевих мешканців, які вийшли на вулиці, щоб зустріти своїх.

Українці у соцмережах з радістю сприйняли довгоочікувану новину про деокупацію Херсону.

А фото прапора над Херсонською ОВА відразу стало "вірусним".

11 листопада 2022 року вже назвали історичною датою.

Мер Києва також приєднався до "Херсономанії".

Багато дописувачів згадують тих, хто жив під окупацією 8 місяців.

Мешканці Херсона, які дочекалися ЗСУ, постять селфі на фоні прапорів.

Однак, частина Херсонської області все ще знаходиться під окупацією.

Колишні мешканці Луганщини, Донеччини та Криму також радіють звільненню Херсона та мріють про українські прапори над своїми містами, які в окупації вже понад 8 років.

І, звісно, найактуальнішим трендом зараз є херсонські кавуни, зображенням яких українці та навіть державні установи та ЗМІ вже прикрашають свої сторінки у соцмережах.

Коли все зрозуміло без слів.

Херсон: повернення додому. Ілюстрація Олександра Грекова

Залишилося дочекатися лише офіційного повідомлення про деокупацію Херсона.