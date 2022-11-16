В Україні створили аудіохрестоматію з літературою для школярів

На Полтавщині створили першу в Україні хрестоматію в аудіоформаті, яка містить твори шкільної та позашкільної програми.

Про це "Укрінформу" розповів ініціатор проєкту, голова Полтавської облради Олександр Біленький.

За його словами, тепер українським школярам не обов'язково мати при собі підручник із літератури, адже усі твори доступні в інтернеті. Також перевагою є те, що їх можна слухати, як онлайн, так і офлайн – наприклад, під час відключень електроенергії.

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"Попри постійні тривоги і віялові відключення світла освітній процес триває, і ми намагаємося його урізноманітнити та зробити доступнішим", – наголошує Біленький.

Аудіохрестоматія доступна для прослуховування на YouTube-каналі "Вінілосховище". До Дня української мови та писемності (9 листопада) там з'явилися 43 твори для учнів 5 класу, які навчаються за програмою Нової української школи.

За словами ініціатора проєкту, літературу для старших класів начитають після укладання відповідних програм. Він додав, що невдовзі на каналі з'являться твори з української та світової класики, а також позапрограмна фантастика та пригодницькі романи.

До створення аудіохрестоматії долучилися літературні консультанти:

кандидатка філологічних наук, доцент і завідувачка кафедри української літератури Полтавського національного педагогічного університету імені В. Г. Короленка Віра Мелешко,

завідувачка відділу розвитку суспільних, гуманітарних та мистецьких дисциплін Полтавської академії неперервної освіти ім. М. В. Остроградського Ольга Коваленко,

доцент кафедри української мови та літератури Державного вищого навчального закладу "Донбаський державний педагогічний університет" Віктор Разживін.

Твори начитані голосами провідних акторів Полтавського академічного музично-драматичного театру імені М. В. Гоголя Богдана та Ольги Чернявських. Аранжування – композитора Олега Писаренка.

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