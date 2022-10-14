У відкритому доступі з’явилися безкоштовні лекції Тімоті Снайдера про історію України

Діана Кречетова журналістка УП.Життя
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14 жовтня 2022

У відкритому доступі з'явилися безкоштовні лекції про Україну від американського історика і професора Єльського університету Тімоті Снайдера.

Про це повідомляє Український інститут книги.

Нині Тімоті Снайдер, який вболіває за перемогу України, веде трьохмісячний курс про історію України.

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Лекції виходитимуть щотижня до кінця 2022 року на YouTube-каналі YaleCourses. Кожна лекція триває до 50 хвилин. 

 Тімоті Снайдер. Фото: Детектор медіа

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Наразі усі охочі можуть прослухати безкоштовно уже 11 лекцій за посиланнями:

Наступна лекція Тімоті Снайдера про Габсбурґів вийде вже 18-го жовтня. 

Нагадаємо, Тімоті Снайдер в інтерв'ю для "Української правди" висловився щодо ролі Китаю у війні проти України, розповів про пропаганду та пояснив, чому український опір нагадує йому літературу. 

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