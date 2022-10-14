У відкритому доступі з’явилися безкоштовні лекції Тімоті Снайдера про історію України

Діана Кречетова журналістка УП.Життя
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14 жовтня 2022

У відкритому доступі з'явилися безкоштовні лекції про Україну від американського історика і професора Єльського університету Тімоті Снайдера.

Про це повідомляє Український інститут книги.

Нині Тімоті Снайдер, який вболіває за перемогу України, веде трьохмісячний курс про історію України.

Лекції виходитимуть щотижня до кінця 2022 року на YouTube-каналі YaleCourses. Кожна лекція триває до 50 хвилин. 

 Тімоті Снайдер. Фото: Детектор медіа

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Наразі усі охочі можуть прослухати безкоштовно уже 11 лекцій за посиланнями:

Наступна лекція Тімоті Снайдера про Габсбурґів вийде вже 18-го жовтня. 

Нагадаємо, Тімоті Снайдер в інтерв'ю для "Української правди" висловився щодо ролі Китаю у війні проти України, розповів про пропаганду та пояснив, чому український опір нагадує йому літературу. 

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