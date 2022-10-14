У відкритому доступі з’явилися безкоштовні лекції Тімоті Снайдера про історію України

У відкритому доступі з'явилися безкоштовні лекції про Україну від американського історика і професора Єльського університету Тімоті Снайдера.
Про це повідомляє Український інститут книги.
Нині Тімоті Снайдер, який вболіває за перемогу України, веде трьохмісячний курс про історію України.
Лекції виходитимуть щотижня до кінця 2022 року на YouTube-каналі YaleCourses. Кожна лекція триває до 50 хвилин.
|Тімоті Снайдер. Фото: Детектор медіа
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Наразі усі охочі можуть прослухати безкоштовно уже 11 лекцій за посиланнями:
- Українські питання, поставлені російським вторгненням (Ukrainian Questions Posed by Russian Invasion);
- Генезис націй (The Genesis of Nations);
- Географія та стародавня історія (Geography and Ancient History);
- Становлення сучасної України. Перед Європою (The Making of Modern Ukraine. Before Europe);
- Варяги, рабовласники, законотворці: Київська держава (Vikings, Slavers, Lawgivers: The Kyiv State);
- Велике князівство Литовське (The Grand Duchy of Lithuania);
- Посилення московської влади (Rise of Muscovite Power);
- Перші євреї на території сучасної України (Early Jews of Modern Ukraine);
- Польська влада і козацька революція (Polish Power and Cossack Revolution);
- Глобальні імперії (Global Empires);
- Османський відступ, російська сила, український популізм (Ottoman Retreat, Russian Power, Ukrainian Populism).
Наступна лекція Тімоті Снайдера про Габсбурґів вийде вже 18-го жовтня.
Нагадаємо, Тімоті Снайдер в інтерв'ю для "Української правди" висловився щодо ролі Китаю у війні проти України, розповів про пропаганду та пояснив, чому український опір нагадує йому літературу.
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