У відкритому доступі з’явилися безкоштовні лекції Тімоті Снайдера про історію України

У відкритому доступі з'явилися безкоштовні лекції про Україну від американського історика і професора Єльського університету Тімоті Снайдера.

Про це повідомляє Український інститут книги.

Нині Тімоті Снайдер, який вболіває за перемогу України, веде трьохмісячний курс про історію України.

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Лекції виходитимуть щотижня до кінця 2022 року на YouTube-каналі YaleCourses. Кожна лекція триває до 50 хвилин.

Тімоті Снайдер. Фото: Детектор медіа

Наразі усі охочі можуть прослухати безкоштовно уже 11 лекцій за посиланнями:

Наступна лекція Тімоті Снайдера про Габсбурґів вийде вже 18-го жовтня.

Нагадаємо, Тімоті Снайдер в інтерв'ю для "Української правди" висловився щодо ролі Китаю у війні проти України, розповів про пропаганду та пояснив, чому український опір нагадує йому літературу.