Тест

В Україні – день писемності: як добре ви знаєте українську мову? ТЕСТ

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9 листопада 2022

В Україні 9 листопада традиційно відзначають День української писемності та мови.

Цьогоріч свято має особливе значення, адже в умовах великої війни Росія не лише вбиває й катує людей, руйнує та знищує міста, але й зазіхає на наші цінності та символи – те, що ідентифікує нас як українців. Одним із ключових символів завжди була, є і буде українська мова.

Ще до початку повномасштабного вторгнення українці почали масово переходити на державну. Відтоді і дотепер зберігається позитивна тенденція.

Утім, вдосконалювати та перевіряти знання – завжди на часі, тож "Українська правда. Життя" пропонує пройти тест з державної мови. 

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Що означає слово "трафунок"?

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Фразеологізми "брати ноги на плечі", "давати драла", "змотати вудки", "п'яти підв'язувати" є:

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В якому рядку всі слова потрібно писати без апострофа?

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Що означає фразеологізм "топтати ряст"?

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Виберіть речення, в якому не потрібно ставити кому перед "як".

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Скільки помилок у реченні: "Я купив телевізор у розстрочку, а тепер жалію про це"?

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Неологізми джавелінити і стінгерити є:

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Оберіть рядок зі словами, наголос на яких поставлений правильно.

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Оберіть рядок, де всі слова є неологізмами.

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В якому із запропонованих варіантів НЕ всі слова є синонімами?

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Про актуальне. Щоб допомогти зменшити навантаження на енергосистему України, світло необхідно…?

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Як правильно вимовляти абревіатури, як-от ЗСУ (Збройні сили України) чи ЗНО (зовнішнє незалежне оцінювання)?

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