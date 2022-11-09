В Україні – день писемності: як добре ви знаєте українську мову? ТЕСТ

В Україні 9 листопада традиційно відзначають День української писемності та мови.

Цьогоріч свято має особливе значення, адже в умовах великої війни Росія не лише вбиває й катує людей, руйнує та знищує міста, але й зазіхає на наші цінності та символи – те, що ідентифікує нас як українців. Одним із ключових символів завжди була, є і буде українська мова.

Ще до початку повномасштабного вторгнення українці почали масово переходити на державну. Відтоді і дотепер зберігається позитивна тенденція.

Утім, вдосконалювати та перевіряти знання – завжди на часі, тож "Українська правда. Життя" пропонує пройти тест з державної мови.