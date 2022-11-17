Карпати, Київ, Львів: українці зустрічають перший сніг. ФОТО

З вечора 16 листопада у багатьох містах України пішов сніг.

Зокрема, сніг випав у Києві. Його прогнозують протягом 17 листопада, а з вечора п’ятниці до середини дня суботи – посилення опадів, кажуть у міській держадміністрації.

Кияни зустріли перший сніг в укриттях через повітряну тривогу.

Художник Олександр Грехов опублікував ілюстрацію з підписом "Подарунки" від братьєв до першого снігу" – адже у цей день на українські міста продовжують падати російські ракети.

Також зоозахисна організація "ЗооПатруль" показала, як чотирилапі улюбленці реагують на перший сніг у столиці.

У Карпатах вже насипало 8-10 сантиметрів снігу, а температура сягнула 2 °С морозу, повідомляє Чорногірський гірський пошуково-рятувальний пост у Facebook.

Осінній сніг випав і у Львові:

17 листопада у місті хмарно з проясненнями, йде невеликий мокрий сніг. На дорогах ожеледиця, кажуть у Львівському гідрометцентрі.

Нагадаємо, раніше перший осінній сніг 2022 року випав на вершині гори Піп Іван у Карпатах 18 вересня.