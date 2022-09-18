В Україні на горі Піп Іван випав перший сніг. ФОТО

журналістка УП. Життя

В Україні зафіксували перший осінній сніг 2022 року.

Він випав на вершині гори Піп Іван у Карпатах 18 вересня.

Світлиною з першим осіннім снігом поділився Чорногірський гірський пошуково-рятувальний пост у Facebook.

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"Станом на 08:15, 18.09.2022 на г. Піп Іван Чорногірський хмарно, видимість обмежена. Падає сніг. Вітер південно-західній 6-8 м/с", – йдеться у повідомленні.

Температура повітря на вершині гори складає -1°С.

Сніг на горі Піп Іван у Карпатах. Фото: Чорногірський гірський пошуково-рятувальний пост

Нагадаємо, нещодавно у Карпатах знайшли велетенський гриб.

Гриб з неймовірною вагою помітили поблизу Ворохти.

Також раніше закарпатські рятувальники показали чотирилапого помічника.

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