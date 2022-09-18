В Україні на горі Піп Іван випав перший сніг. ФОТО

В Україні зафіксували перший осінній сніг 2022 року.
Він випав на вершині гори Піп Іван у Карпатах 18 вересня.
Світлиною з першим осіннім снігом поділився Чорногірський гірський пошуково-рятувальний пост у Facebook.
"Станом на 08:15, 18.09.2022 на г. Піп Іван Чорногірський хмарно, видимість обмежена. Падає сніг. Вітер південно-західній 6-8 м/с", – йдеться у повідомленні.
Температура повітря на вершині гори складає -1°С.
|Сніг на горі Піп Іван у Карпатах. Фото: Чорногірський гірський пошуково-рятувальний пост
Нагадаємо, нещодавно у Карпатах знайшли велетенський гриб.
Гриб з неймовірною вагою помітили поблизу Ворохти.
Також раніше закарпатські рятувальники показали чотирилапого помічника.
Пухнастий пес Сікро допомагає їм у пошуках людей в горах.
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