В Україні на горі Піп Іван випав перший сніг. ФОТО

Олена Барсукова журналістка УП. Життя
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18 вересня 2022

В Україні зафіксували перший осінній сніг 2022 року.

Він випав на вершині гори Піп Іван у Карпатах 18 вересня. 

Світлиною з першим осіннім снігом поділився Чорногірський гірський пошуково-рятувальний пост у Facebook.

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"Станом на 08:15, 18.09.2022 на г. Піп Іван Чорногірський хмарно, видимість обмежена. Падає сніг. Вітер південно-західній 6-8 м/с", – йдеться у повідомленні.

Температура повітря на вершині гори складає -1°С.

 Сніг на горі Піп Іван у Карпатах. Фото: Чорногірський гірський пошуково-рятувальний пост

Нагадаємо, нещодавно у Карпатах знайшли велетенський гриб.

Гриб з неймовірною вагою помітили поблизу Ворохти.

Також раніше закарпатські рятувальники показали чотирилапого помічника. 

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Пухнастий пес Сікро допомагає їм у пошуках людей в горах.

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