"Перегони донейтів": студенти 15 вишів Києва збирають на ЗСУ

Вікторія Андрєєва журналістка УП.Життя
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17 листопада 2022

Студенти 15 київських збирають на тренажер протитанкового ракетного комплексу "Корсар", повідомили у фонді "Повернись живим".

Наразі робоча назва збору –  "Перегони донейтів". Крім допомоги Збройним силам України, студенти вишу, який збере найбільшу суму, матимуть можливість поспілкуватися з директором фонду – Тарасом Чмутом.

До цих "перегонів" можуть також приєднатися і випускників вишів. 

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Акція зі збору коштів триватиме 4 дні – від Дня студента (17 листопада) до Дня Гідності та Свободи (21 листопада).

 Фото: pingvin121674/Depositphotos

"Оператори-навідники раніше не мали можливості на практиці навчитися користуватися протитанковими ракетними комплексами ніде, окрім поля бою.

Водночас тренажери "Корсар" та "Скіф" дають можливість військовослужбовцям відпрацювати у навчальному центрі десятки завдань різного виду та складності (симуляція стрільби з різних дистанцій, у різних умовах тощо), і при цьому робити необмежену кількість пострілів", – пояснює керівник військового департаменту фонду "Повернись живим" Андрій Римарук.

Він додає, що наразі Фонд планує закупити 10 навчальних тренажерів для ПТРК "Корсар" та ПТРК "Скіф".

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