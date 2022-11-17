"Перегони донейтів": студенти 15 вишів Києва збирають на ЗСУ

Студенти 15 київських збирають на тренажер протитанкового ракетного комплексу "Корсар", повідомили у фонді "Повернись живим".

Наразі робоча назва збору – "Перегони донейтів". Крім допомоги Збройним силам України, студенти вишу, який збере найбільшу суму, матимуть можливість поспілкуватися з директором фонду – Тарасом Чмутом.

До цих "перегонів" можуть також приєднатися і випускників вишів.

Акція зі збору коштів триватиме 4 дні – від Дня студента (17 листопада) до Дня Гідності та Свободи (21 листопада).

"Оператори-навідники раніше не мали можливості на практиці навчитися користуватися протитанковими ракетними комплексами ніде, окрім поля бою.

Водночас тренажери "Корсар" та "Скіф" дають можливість військовослужбовцям відпрацювати у навчальному центрі десятки завдань різного виду та складності (симуляція стрільби з різних дистанцій, у різних умовах тощо), і при цьому робити необмежену кількість пострілів", – пояснює керівник військового департаменту фонду "Повернись живим" Андрій Римарук.

Він додає, що наразі Фонд планує закупити 10 навчальних тренажерів для ПТРК "Корсар" та ПТРК "Скіф".