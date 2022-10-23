Наспівав на мільйон: на Львівщині 8-річний волонтер збирає кошти для ЗСУ

8-річний львів'янин Юра Напора влітку почав співати на вулицях, щоб збирати гроші для Збройних сил України.
Він продовжує співати й попри початок навчального року..
Хлопчику вже вдалось зібрати понад мільйон гривень, повідомили у Львівській обласній військовій адміністрації.
Хлопець разом з батьком вже провели понад 40 виступів на Львівщині.
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"Юра каже в один прекрасний день – треба йти. Ми вирішили заїхати в Мостиська, де нас ніхто не знав. Ну так, щоб не було соромно в разі фіаско", – зазначає тато волонтера Назар.
Він додає, що спів сина наразі не є професійним. Але Юрко вже 4 роки займається у хоровій капелі "Дударик" та три з них – вчиться грі на фортепіано.
8-річний волонтер під акомпанемент тата виконує українські повстанські пісні, ліричні, військові тощо.
Юрчик є наймолодшим волонтером молодіжної духовно-патріотичної організації "Апостольська Чота". З їхньою допомогою на фронт військовим з Львівщини вже відправили автомобілі, тепловізори, дрони.
"Я не втомився. Я люблю це. Я хочу цього. І випрошую тата кожного разу кудись йти чи їхати співати, щоб допомагати нашим Збройним силам", – наголошує юний волонтер.
Нагадаємо, 6-річна Софія Нерсесян теж співає та збирає гроші для ЗСУ. Вона мріє назбирати на космічний корабель, щоб позбутись росіян.
А 11-річна чемпіонка з шашок Валерія Єжова проведе турнір у Києві. Усі кошти дівчина теж передає на допомогу військовим.
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