Наспівав на мільйон: на Львівщині 8-річний волонтер збирає кошти для ЗСУ

8-річний львів'янин Юра Напора влітку почав співати на вулицях, щоб збирати гроші для Збройних сил України.

Він продовжує співати й попри початок навчального року..

Хлопчику вже вдалось зібрати понад мільйон гривень, повідомили у Львівській обласній військовій адміністрації.

Хлопець разом з батьком вже провели понад 40 виступів на Львівщині.

Скрин з відео

"Юра каже в один прекрасний день – треба йти. Ми вирішили заїхати в Мостиська, де нас ніхто не знав. Ну так, щоб не було соромно в разі фіаско", – зазначає тато волонтера Назар.

Він додає, що спів сина наразі не є професійним. Але Юрко вже 4 роки займається у хоровій капелі "Дударик" та три з них – вчиться грі на фортепіано.

8-річний волонтер під акомпанемент тата виконує українські повстанські пісні, ліричні, військові тощо.

Юрчик є наймолодшим волонтером молодіжної духовно-патріотичної організації "Апостольська Чота". З їхньою допомогою на фронт військовим з Львівщини вже відправили автомобілі, тепловізори, дрони.

"Я не втомився. Я люблю це. Я хочу цього. І випрошую тата кожного разу кудись йти чи їхати співати, щоб допомагати нашим Збройним силам", – наголошує юний волонтер.

Нагадаємо, 6-річна Софія Нерсесян теж співає та збирає гроші для ЗСУ. Вона мріє назбирати на космічний корабель, щоб позбутись росіян.

А 11-річна чемпіонка з шашок Валерія Єжова проведе турнір у Києві. Усі кошти дівчина теж передає на допомогу військовим.