Представився ФСБ ірландцем: як вчитель з США 8 місяців провів в окупованому Херсоні

56-річний вчитель Тімоті Моралес з США вісім місяців жив в окупованому Херсоні, ховався від росіян, міняв квартири та представлявся ірландцем.

Історію американця розповіли у The New York Times.

Тімоті виріс у Англії, однак багато років прожив в Оклахома-Сіті. Потім одружився з українкою і опинися у Херсоні. Він викладав англійську літературу, відкрив англомовну школу у місті.

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Після вторгнення росіян йому вдалося відправити колишню дружину і доньку у безпечне місце. Утім, сам вибратися з окупації чоловік не зміг, він не вірив, що його з американським паспортом росіяни пропустять через блок-пости.

Люди святкують звільнення Херсона

Під час окупації Тімоті дуже рідко виходив на вулицю. Він боявся, що росіяни затримають його лише за те, що він американець.

Чоловік жив у двох розташованих в одному дворі квартирах – своїй та колишньої дружини. Два місяці він не наважувався виходити за межі двору. Їжу приносили родичі колишньої дружини, а іноді він ходив у продуктовий магазин, продавчиню якого добре знав.

Одного разу він зайшов на своє подвір’я й побачив російських солдатів з гвинтівками. Американець забіг у квартиру, замкнувши за собою двері.

Невдовзі в його двері постукала пошукова група ФСБ.

Тімоті Моралес. Скрін з twitter The New York Times

Моралес говорить російською, але недостатньо добре, щоб здатися місцевим жителем. Він сказав офіцеру ФСБ, що він ірландець на ім’я Тімоті Джозеф, викладає англійську в місті та втратив свій паспорт. ФСБшники пішли. Допомогла і сусідка, старша жінка, яка сказала росіянам, що немає підстав підозрювати Тімоті у неблагонадійності.

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Моралес каже, що не арештували його лише тому, що росіяни "не були найрозумнішими людьми у світі". Після цього він втік на іншу квартиру і не повертався на місце обшуку аж до звільнення міста.

"Раніше я був обережним. Тоді я став параноїком", – згадує чоловік.

В окупації Тімоті переглянув сотні фільмів, які завантажив на свій ноутбук перед вторгненням. Йому також вдалося відновити онлайн-викладання англійської мови.

Моралес каже, що спостерігав за тим, як з часом дисципліна в лавах російської армії руйнувалася, а солдати виглядали більш розгубленими. Вони частіше їздили не на військових машинах, а на крадених. В останній місяць окупації Тімоті помітив, що росіяни, які викрадали дорогі автомобілі, почали вивозити їх із Херсона на баржах, подалі від лінії фронту.

Відправка дорогих награбованих автомобілів, за словами чоловіка, "подарувала йому надію". За тиждень до звільнення у Тімоті зникла електрика і він не міг слідкувати за новинами.

Потім він побачив машину, на антені якої майорів український прапор.

Невдовзі Моралес приєднався до святкування на центральній площі міста. Він разом з місцевими мешканцями вітав українських військових.

"У мене були швидкоплинні моменти відчаю. Але я знав, що колись цей день настане", – сказав Моралес в інтерв’ю на центральній площі Херсона, де він тепер відкрито ходить із прив’язаними до пальта жовто-блакитними стрічками.

Тімоті дуже радий звільненню Херсона, однак планує покинути його.