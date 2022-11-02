Вчені відтворили зовнішність "вампіра", який жив у XVIII столітті

Учені відтворили зовнішність чоловіка, який жив у XVIII столітті в США та, ймовірно, вважався серед місцевих вампіром.

Він проживав в містечку Ґрізволді штату Коннектикут.

Стегнові кістки чоловіка були розташовані хрест-навхрест. Це вказує на те, що місцеві жителі вважали його вампіром. Про це повідомило видання Live Science.

Вчені дійшли висновку, що чоловіку було близько 55 років і він хворів на туберкульоз. Завдяки сучасному аналізу за моделюванню науковці також визначили, що "вампір", ймовірно, мав світлу шкіру, карі очі, темне волосся та веснянки.

Фото: Virginia Commonwealth University

"Останки були знайдені з вилученими стегновими кістками та перехрещеними на грудній клітці. Так вони не могли б ходити й нападати на живих", – пояснила аналітикиня Еллен Грейтак.

У XVIII столітті існувало упередження, що люди, які померли через туберкульоз, насправді є вампірами. Тож вчені припускають, що тіло перезахоронили – зокрема, аби схрестити кістки.

Щоб відтворити зовнішність, треба було взяти ДНК зі скелета, але це виявилось не просто.

"Коли кістки старіють, вони з часом руйнуються і дробляться. Крім того, коли останки перебувають у навколишньому середовищі сотні років, ДНК бактерій на грибів також потрапляє в зразок. Ми хотіли показати, що ми можемо витягувати ДНК зі складних історичних зразків", – наголосила Грейтак.

Захоронення з кістками навхрест

Археологи виявили останки "вампіра" під час розкопок у 1990 році.

У 2019 році дослідникам вдалось витягти з останків ДНК. Її прогнали через онлайн-генеалогічну базу даних. Виявилося, що насправді "вампір" був бідним фермером на ім'я Джон Барбер, який, ймовірно, помер від туберкульозу.

На його надгробку мідними цвяхами була прибита табличка JB55, на якій були зазначені вік та ініціали померлого.