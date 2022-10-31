"Живемо у Геловіні з 24 лютого": як українці реагують на святкування Дня всіх святих-2022

Яна Осадча журналіст
7755
31 жовтня 2022

В ніч з 31 жовтня на 1 листопада у світі відзначають День усіх святих – Геловін.

В Україні до цього свята неоднозначне ставлення, однак цьогоріч дискусії про те, наше це свято, чи ні, поступилися іншому контексту.

Адже з 24 лютого 2022 року для українців кожен день, як Геловін з монстрами та жахіттями, однак не завжди з солодощами та яскравими костюмами.

Більшість українців у соціальних мережах пишуть саме про це. Тим більше, що росіяни зранку "привітали" черговими ракетними ударами, внаслідок яких у багатьох зникло світло і вода.

 З 24 лютого живемо

То ж тепер це свято вимушені "відзначати" навіть ті, хто раніше цього ніколи не робив.

 

Фантазували українці і про те, якими ж образами і костюмами їх ще можна налякати та здивувати.

 Ілюстрація Олександра Грекова

Костюм сповіщення ДСНС про підвищену небезпеку, напевно, виглядає дуже лячно! Утім, "брудна" бомбда, однозначно, страшніша! Ідея з цінами на яйця теж непогана.

 

Як ви думаєте, який напис на гарбузах цьогоріч популярний?

 
 

Утім, деякі інсталяції шокують. Так, наприклад, оформив м'яснийи відділ один зі столичих магазинів.

 

І ще одна "зворушлива" композиція.

 

Без главкома Валерія Залужного жодне свято не обходиться.

 

Гасло свята "Ласощі або гадощі" набувє нового сенсу.

 
 

Цьогорічне свято також не обминула політика "українізації".

 

Ну і трохи про освіту. У Києво-Могилянській академії вважають, що міністр освіти Сергій Шкарлет приготував собі незвичний костюм. Студенти цього вишу постійно критикують міністра і вимагають його відставки.

 

Читайте також: Ілон Маск знову бандерівець: реакції українців на зміну рішення щодо Starlink


Реклама:


 728
Суспільство

"Ми прив'язували пляшечки до тіла, щоб підігріти воду для дітей". Історія евакуації дитбудинку з Харкова

Олена Барсукова
 12086
Суспільство

Головне – не чути вибухів та мати дах над головою. Чому ВПО не мають віддячувати за гуманітарну допомогу

СПЕЦПРОЄКТ
 10737
Здоров'я

“Найбільше хвора боялася, що їй буде боліти”: лікарка паліативної медицини про догляд за важкими пацієнтами і право на гідну смерть

Яна Осадча

Головне на сайті


Суспільство

"Ми прив'язували пляшечки до тіла, щоб підігріти воду для дітей". Історія евакуації дитбудинку з Харкова

Олена Барсукова
Школи Київщини знову повертаються в "онлайн" через загрозу обстрілів
У МОЗ оновили статистику COVID-19: минулого тижня захворіли понад 16 тисяч
Науковці знайшли докази існування гігантського океану на Марсі в минулому
Деякі іноземні виші змінили умови навчання для українських студентів-чоловіків – МОН
9 мін в пакеті: на Рівненщині діти повідомили про небезпечну знахідку
Суспільство

Головне – не чути вибухів та мати дах над головою. Чому ВПО не мають віддячувати за гуманітарну допомогу

СПЕЦПРОЄКТ
Здоров'я

“Найбільше хвора боялася, що їй буде боліти”: лікарка паліативної медицини про догляд за важкими пацієнтами і право на гідну смерть

Яна Осадча