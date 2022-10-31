"Живемо у Геловіні з 24 лютого": як українці реагують на святкування Дня всіх святих-2022

В ніч з 31 жовтня на 1 листопада у світі відзначають День усіх святих – Геловін.

В Україні до цього свята неоднозначне ставлення, однак цьогоріч дискусії про те, наше це свято, чи ні, поступилися іншому контексту.

Адже з 24 лютого 2022 року для українців кожен день, як Геловін з монстрами та жахіттями, однак не завжди з солодощами та яскравими костюмами.

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Більшість українців у соціальних мережах пишуть саме про це. Тим більше, що росіяни зранку "привітали" черговими ракетними ударами, внаслідок яких у багатьох зникло світло і вода.

З 24 лютого живемо

То ж тепер це свято вимушені "відзначати" навіть ті, хто раніше цього ніколи не робив.

Фантазували українці і про те, якими ж образами і костюмами їх ще можна налякати та здивувати.

Ілюстрація Олександра Грекова

Костюм сповіщення ДСНС про підвищену небезпеку, напевно, виглядає дуже лячно! Утім, "брудна" бомбда, однозначно, страшніша! Ідея з цінами на яйця теж непогана.

Як ви думаєте, який напис на гарбузах цьогоріч популярний?

Утім, деякі інсталяції шокують. Так, наприклад, оформив м'яснийи відділ один зі столичих магазинів.

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І ще одна "зворушлива" композиція.

Без главкома Валерія Залужного жодне свято не обходиться.

Гасло свята "Ласощі або гадощі" набувє нового сенсу.

Цьогорічне свято також не обминула політика "українізації".

Ну і трохи про освіту. У Києво-Могилянській академії вважають, що міністр освіти Сергій Шкарлет приготував собі незвичний костюм. Студенти цього вишу постійно критикують міністра і вимагають його відставки.