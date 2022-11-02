Древлеправославна Церква України вийшла з підпорядкування Москві та відновила історичну назву

Діана Кречетова журналістка УП.Життя
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2 листопада 2022

Древлеправославна церква України (ДЦУ) юридично вийшла із підпорядкування Москві, зареєструвавши самостійний релігійний центр й відновивши історичну назву.

До сьогодні Древлеправославна Церква України носила назву Управління Київської і Всієї України Єпархії Руської Православної Старообрядницької Церкви, повідомляє Державна служба України з етнополітики та свободи совісті.

Відповідник теперішньої назви англійською – Ancient Orthodox Church of Ukraine.

Вірянами Древлеправославної Церкви України є древлеправославні християни. Також їх називали терміном "старообрядці", однак  він з'явився "ззовні", підкреслюють у Держетнополітики.

 Фото: ДЕСС

"Віряни України повертаються до власної назви ‒ древлеправославні християни. Прийнятним також є термін "старовіри", ‒ зауважують у ДЕСС.

Юридичний вихід із підпорядкування Московській Митрополії Російської (Руської) Православної Старообрядницької Церкви, серед іншого, є важливим кроком до автокефалії, проголошеного навесні цього року, зазначили в держустанові.

Древлеправославну Церкву України зареєстрували 2 листопада 2022 року в Єдиному державному реєстрі юридичних осіб, фізичних осіб-підприємців та громадських формувань (ЄДР).

"ДЦУ пройшла крізь численні заборони з боку московської/російської і згодом радянської влади. Однак, досвід цієї релігійної спільноти вкотре засвідчив, що жодні заборони не знищать щиру віру. З 1988 спільнота змогла відновити діяльність у правовому полі, однак, лише як складова Російської (Руської) Православної старообрядницької Церкви", – резюмували у державній установі.

Водночас у ДЕСС додають, що духовний центр Древлеправославної Церкви знаходиться в Україні, зокрема у селі Біла Криниця Чернівецької області. Білокриницька Митрополія древлеправославних християн має у своєму канонічному підпорядкуванні парафії на теренах Румунії, США, Канади, Італії, Австралії, Німеччини, Грузії, Латвії та інших країн Європи.

Нагадаємо, Православна церква України дозволила святкувати Різдво 25 грудня

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