ПЦУ закликає до єднання представників Московського патріархату, які проти "русского мира"

Православна Церква України закликала до єдності священнослужителів, які залишаються в юрисдикції Московського Патріархату, але відкидають служіння "русскому миру".

Відповідний заклик ПЦУ озвучила, коментуючи скандальну позицію УПЦ МП щодо того, що попередня влада, ПЦУ та отримання Томосу стали приводом для повномасштабного вторгнення РФ в Україну.

"Дорогі владики, отці, брати і сестри, хто поки що залишається в юрисдикції МП в Україні, але розуміє справжні причини російської агресії та відкидає служіння "русскому міру"!

Від імені Православної Церкви України ми знову і знову закликаємо вас до єдності, до спільного творення єдиної автокефальної Помісної Церкви, як це визначено канонами і Томосом про автокефалію", – наголосили в ПЦУ.

Митрополити та єпископи ПЦУ запевнили, що "Православна Церква України є дійсно відкритою для всіх" і вони не мають наміру "зосереджуватися на суперечках минулого".

"Але хочемо разом з вами творити майбутнє єдиної Помісної Української Православної Церкви. Канонічної альтернативи єднанню православних в лоні ПЦУ – не існує, що підтверджує і Томос про автокефалію, однак форма такого єднання може бути різна, що було раніше встановлено і рішенням нашого Синоду", – додали в ПЦУ.

Крім того, там запевнили, що клятви і зобов'язання перед Московським патріархатом не мають в Україні жодної канонічної сили.

"Саме існування юрисдикції РПЦ в нашій державі – канонічна аномалія та порушення умов Томосу про автокефалію", – наголосили в ПЦУ.

Також митрополити та єпископи ПЦУ закликали державну, місцеву владу, а також громадян сприяти:

процесу досягнення церковної єдності серед православних,

швидшому подоланню впливу фашистської ідеології "русского міра",

невідкладному ухваленню необхідних рішень, які би припинили використання МП в Україні як інструменту гібридної агресії.

"Переконані, що церковна єдність та унезалежнення православних від впливу Москви – невід’ємна складова досягнення Україною перемоги у нинішній війні за свою волю і незалежність.

Ще раз підтверджуємо свою відданість як канонічному порядку, так і праву на свободу совісті, яке включає невід’ємне право вірних та громад на самовизначення щодо юрисдикції", – підкреслили в ПЦУ.

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Відповідне звернення до представників МП в Україні оприлюднили: