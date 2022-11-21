Дітям загиблих військових збирають кошти на подарунки до Миколая: як долучитися

Для дітей, чиї батьки-військові загинули на війні, щороку збирають кошти на подарунки до Дня Святого Миколая. Кожен охочий може зробити свій внесок у збір, аби подарувати свято дітям.

Цьогоріч через повномасштабне вторнення РФ кількість таких дітей значно вища, ніж у попередні роки війни, розповідає ветеран АТО, письменник і менеджер проєктів ДК "Укроборонпром" Олег Болдирєв, більш відомий як Мартін Брест.

За його словами, "майор С.В. Миколай" дотримується трьох правил, доставляючи подарунки дітям, які втратили батьків-військових.

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По-перше, діти отримують від "Святого Миколая" саме той подарунок, про який вони мріють і пишуть про нього у листі. Це речі, які могли б для них купити тато або мама, але вони загинули на війні.

"Не побутову техніку, не покращення житлових умов, не щось необхідне у господарстві, а саме подарунок. Той, який би купили батько чи мати, але вони загинули на нашій війні. Якщо це телефон – це телефон, а якщо піжама "кігурумі" – то піжама "кігурумі", щоб це не значило", – пояснює Брест.

По-друге, "майор С.В. Миколай" ніколи не оцінює стан справ у сім'ях, зокрема і достаток.

Кошти на подарунки осиротілим українським дітям уже п'ять років збирає фонд "Народний тил – реабілітація".

"Так, ми поки не знаємо, як ми впораємось, бо порівняно з груднями 2017-2021 років кількість дітей… ну ви розумієте. Але в українців серед рис, які відрізняють нас від противника, є, мабуть, найголовніша: ми ніколи не даємо задню. Ніколи не опускаємо руки. І ніколи не здаємося", – наголошує Мартін Брест.

Він також зізнався, що йому особисто вдалося накопичити суму у 12,4 тис. гривень. Кожен охочий може долучитися до збору коштів на подарунки до Дня Святого Миколая дітям, чиї тато або мама загинули, захищаючи Україну. Реквізити фонду можна знайти на посиланням.

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За словами Бреста, діти отримають омріяні подарунки і на Новий рік.

"Ми вже почали отримувати листи від дітей та підбирати подарунки, і будемо це робити до Нового Року включно", – додав він.