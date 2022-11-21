У США біля статуї розлюченого бика зооволонтери встановили російську ракету

Яна Осадча журналіст
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21 листопада 2022

У Нью-Йорку біля статуї розлюченого бика зооволонтери на один день розмістили інсталяцію у вигляді російської ракети.

Про це розповів засновник організації UAnimals Олександр Тодарчук.

Мета інсталяції – привернути увагу до екоциду, який Росія вчиняє під час війни в Україні.

"Цією акцією ми переосмислюємо зміст популярної статуї та показуємо, що розлютований бик може виявитись всього лише наляканою твариною, яка тікає від війни", – пише Олександр Тодарчук.

 Мета інсталяції – привернути увагу до екоциду, який Росія вчиняє під час війни в Україні
 У Нью-Йорку біля статуї розлюченого бика зооволонтери на один день розмістили інсталяцію

Засновник організації зазначає, що під час російського вторгнення було вбито мільйони тварин, забруднено майже 183 тис. кв.м ґрунту, а під окупацією знаходяться 8 заповідників і 12 національних природних парків.

Він також закликає підписати міжнародну петицію до ООН та ЄС з вимогою покарати РФ за екологічні злочини.

Нагадаємо, російські окупанти на Запорізькійї атомній електростанції можуть спровокувати екологічну катастрофу.


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