Куди повідомити про колаборантів? Нацполіція запустила чат-бот

Департамент внутрішньої безпеки Національної поліції України запустив чат-бот для отримання інформації про зрадників та колаборантів.

Повідомити про прибічників "русского мира", зокрема серед поліціянтів, можна у чат-боті @dvb_np_bot у Telegram.

Щоб скористатися ботом, можна сканувати QR-код на фото або знайти @dvb_np_bot у Telegram.

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У ДВБ проаналізують всі зібрані дані – і діям фігурантів буде надана правова кваліфікація, повідомляє Національна поліція.

"Оперативники ДВБ НПУ з першого дня війни проводять роботу з виявлення та притягнення до відповідальності осіб, які перейшли на бік країни-агресора для добровільного несення служби у незаконних правоохоронних відомствах окупаційної влади", – кажуть у Нацполіції.

У чат-боті потрібно вказати:

анкетні дані та посаду, яку обіймала особа до вторгнення військ РФ;

яку посаду обіймає в окупаційній владі.

фактичні відомості, які підтверджують її колабораційну діяльність (фото та відео потрібно надсилати до @DVB_Info );

); для уточнення наданої інформації, правоохоронці просять також залишити свої контакти.

Крім правоохоронців-колаборантів у чат-боті також можна повідомити про тих, які вимагають хабар.

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Також українці можуть звертатися на гарячу лінію Департаменту внутрішньої безпеки за номером: +380503527277.

"На телефон гарячої лінії Департаменту щоденно надходять сотні повідомлень про ймовірних зрадників із деокупованих та окупованих територій. Кожне звернення опрацьовується, а інформація ретельно перевіряється", – додають поліціянти.

З 24 лютого 2022 року за матеріалами внутрішньої безпеки поліції органи досудового розслідування порушили майже 500 кримінальних проваджень.

Правоохоронці повідомили підозру за фактами державної зради та колабораційної діяльності понад 370 людям.

Нагадаємо, раніше Служба безпеки України запустила 2 нових чат-боти: для ідентифікації зрадників і мародерів.