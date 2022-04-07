У чат-бот "єВорог" тепер можна повідомити про вбивць у Бучі, Ірпені та Гостомелі

Відтепер у Telegram-чатботі "єВорог" можна повідомити про окупантів, причетних до геноциду в Бучі, Ірпені та Гостомелі.

Ви можете надіслати фото чи відео воєнних злочинців, повідомити їхні особисті дані, повідомляє Міністерство цифрової трансформації.

"Якщо вам вдалося зафіксувати на фото, відео або на кадрах із системи відеоспостереження обличчя російських потвор, що чинили геноцид у містах на Київщині – надсилайте в новий розділ чат-боту єВорог", – написали у відомстві.

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Як повідомити про вбивць у чат-боті єВорог?

1️⃣ Перейдіть у чат-бот "єВорог" із головного екрана Дії або за посиланням.

2️⃣ Авторизуйтесь у боті через Дію.

3️⃣ Натисніть "Вбивці в Бучі, Ірпені, Гостомелі".

4️⃣ Виберіть місто та надішліть всю інформацію: геолокацію, фото/відео та опис.

"Після звільнення Київщини весь світ побачив ГЕНОЦИД, який вчиняли російські кати над мирними українцями…

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Завдяки вашій інформації ми зробимо "відомими"‎ на весь світ тих, що чинив геноцид українців і поставимо вічне клеймо на всю їхню родину та нащадків", – кажуть у Мінцифрі.

Нагадаємо, "єВорог" – це чат-бот, за допомогою якого українці можуть повідомити про пересування окупантів та/або ворожої техніки.

Основна перевага цього бота – авторизація через Дію.

Завдяки цьому диверсанти не можуть спамити фейковими фото чи відео, а військові отримують правдиву інформацію.

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