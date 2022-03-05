Корисні Telegram-боти: куди "здавати" ворога, де шукати допомогу? Список Мінцифри

На захист України проти Росії стало також "інформаційне військо", яке допомагає нашій армії у кіберпросторі.
Активісти створили Telegram-боти, де можна "здавати" ворога, а також волонтерити чи шукати допомогу з житлом, ліками, транспортом.
У Міністерстві цифрової трансформації склали перелік корисних чат-ботів у період війни.
Готовий до всього
|Фото: wichayada69@gmail.com/Depositphotos
Тут можна дізнатися, як вступити в територіальну оборону, як вижити цивільному та що робити у кризовій ситуації.
Джгут 2.0. Перша допомога
Бот пояснює, що робити, якщо ви не знаєте чи забули алгоритми дій при інфаркті, інсульті, зупинці серця, а також дає інші поради першої медичної допомоги.
SaveUA
Бот допоможе вам знайти волонтерів у вашій області або навпаки - дасть можливість запропонувати власну допомогу.
Тут можна знайти чи запропонувати продукти харчування, транспорт, паливо, прихисток тощо.
STOP Russian War
У цей бот необхідно повідомляти про пересування ворожої техніки.
StopRussia
За допомогою боту можна заблокувати канали у Telegram і YouTube, Facebook-групи, Instagram-профілі, які поширюють дезінформацію, а також "зливають" місця дислокацій ЗСУ.
Народний месник
Сюди українці зможуть надсилати інформацію про ворожі мітки на дорогах країни та пересування загарбницьких сил РФ.
Нам по дорозі
Бот допоможе українцям з автівками та людям, яким немає чим їхати, знайти одне одного.
Прихисти українців
Цей бот допомагає людям, які потребують притулку, знайти тих, хто може його надати.
Турботник
Цілодобово допомагає українським переселенцям отримати тимчасову домівку та необхідні речі у ЦНАПах, що працюють як пункти турботи.
Нагадаємо, раніше у Мінцифрі також пояснювали, як убезпечити себе онлайн в умовах війни.
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