Корисні Telegram-боти: куди "здавати" ворога, де шукати допомогу? Список Мінцифри

На захист України проти Росії стало також "інформаційне військо", яке допомагає нашій армії у кіберпросторі.

Активісти створили Telegram-боти, де можна "здавати" ворога, а також волонтерити чи шукати допомогу з житлом, ліками, транспортом.

У Міністерстві цифрової трансформації склали перелік корисних чат-ботів у період війни.

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Фото: wichayada69@gmail.com/Depositphotos

Тут можна дізнатися, як вступити в територіальну оборону, як вижити цивільному та що робити у кризовій ситуації.

Бот пояснює, що робити, якщо ви не знаєте чи забули алгоритми дій при інфаркті, інсульті, зупинці серця, а також дає інші поради першої медичної допомоги.

Бот допоможе вам знайти волонтерів у вашій області або навпаки - дасть можливість запропонувати власну допомогу.

Тут можна знайти чи запропонувати продукти харчування, транспорт, паливо, прихисток тощо.

У цей бот необхідно повідомляти про пересування ворожої техніки.

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За допомогою боту можна заблокувати канали у Telegram і YouTube, Facebook-групи, Instagram-профілі, які поширюють дезінформацію, а також "зливають" місця дислокацій ЗСУ.

Сюди українці зможуть надсилати інформацію про ворожі мітки на дорогах країни та пересування загарбницьких сил РФ.

Бот допоможе українцям з автівками та людям, яким немає чим їхати, знайти одне одного.

Цей бот допомагає людям, які потребують притулку, знайти тих, хто може його надати.

Цілодобово допомагає українським переселенцям отримати тимчасову домівку та необхідні речі у ЦНАПах, що працюють як пункти турботи.

Нагадаємо, раніше у Мінцифрі також пояснювали, як убезпечити себе онлайн в умовах війни.

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