"Нас врятував камінь у нирках": російська ракета поцілила у будинок редакторки новин УП під Києвом. ФОТО

23 листопада росіяни вкотре атакували Україну ракетами та дронами, поціливши як у критичну інфраструктуру, так і в житлові будинки.

Однією із "цілей" держави-терористки став багатоквартирний будинок у Вишгороді, де мешкає редакторка новин "Української правди" Альона Мазуренко.

У Вишгороді внаслідок ворожого обстрілу постраждала 31 людина. На жаль, були і жертви. Альона дізналася про те, що у їхній будинок прилетіла російська ракета, перебуваючи у Чернівцях, де вони разом із чоловіком проживали останні кілька тижнів.

Напередодні атаки РФ вони планували повернутися додому, на Київщину, однак в останній момент, на щастя, передумали.

"Суть у тому, що ми були у Чернівцях кілька тижнів і уже планували повертатися назад у Вишгород. Моєму чоловіку стало зле. Виявилося, що у нього каміння в нирках. Ми збиралися їхати і лікуватися у Києві. Зібрали речі, попрощалися і навіть виїхали, але, рухаючись по Чернівцях, передумали і поїхали у місцеву лікарню", – розповідає Альона "УП. Життя".

Дитячий майданчик біля пошкодженого будинку Альони Мазуренко у Вишгороді

Її чоловікові зробили операцію 22 листопада. Щойно він відійшов від наркозу пізно ввечері, сім'я повернулася до будинку у Чернівцях. А вже наступного дня, 23 листопада, їм зателефонували і розповіли, що у будинок прилетіла російська ракета.

Як розповідає Альона, їхній будинок не горів. Утім, це ледь не єдиний "плюс", адже всередині – суцільна "каша" із меблів та розбитого від ударної хвилі скла. Про це родину сповістила родичка, якій вдалося потрапити до зруйнованої квартири.

На фото: робота рятувальників одразу після влучання у будинок, де проживає Альона

"Нашу родичку ввечері впустили у квартиру. Там суцільна каша із меблів і скла. Навіть не уявляю, що трапилося із моєю весільною сукнею, яка висіла біля вікна. Документи вціліли. Також вціліли вхідні двері. І все…", – говорить Альона.

Наслідки російського обстрілу у Вишгороді

Про це вона розповіла нам дорогою до Вишгорода. За її словами, наразі у будинок впускають лише для того, щоб забрати речі. "Якщо їх вдасться вполювати", додає вона.

"24 листопада о 6 ранку ми виїхали з Чернівців. Плануємо вигрібати скло, шукати вціліле. Деякі наші сусіди у лікарнях. Нас врятував камінь у нирках і будинок УП у Чернівцях", – наголошує наша колега.

Поряд із місцем, куди росіяни цілеспрямовано поцілили ракетою, знаходиться місцеве кафе "Кирпулька", школа, приватний дитсадочок, пам'ятник афганцям та дитячий майданчик. Ось проти чого вони воюють.

"Щодня там проходять тисячі людей. На фото я також бачу все, що залишилося від нашого балкону. Я просто сподіваюся, що жодна дитина, яка співала і гралася під моїми вікнами, і яку я знімала зі свого уже понівеченого балкона, не постраждала", – підсумовує Альона.

Нагадаємо, 23 листопада Росія вкотре випустила десятки ракет по містах України. Внаслідок масованої атаки, за останніми даними, загинули десятеро громадян, п'ятеро з яких – у Вишгороді.