Якими були б сучасні динозаври, якби не вимерли?

Динозаври – це надряд завропсидів (ящероподібних), що з'явився близько 250 млн років тому і вимер близько 65 млн років тому. Нині людина панує на Землі і знає про динозаврів лише з розкопок, музеїв та наукових фільмів.

Але що було б, якби астероїд промахнувся, а динозаври вижили? Якою була б еволюція на Землі?

Науковець Ніколас Лонгріч, старший викладач палеонтології та еволюційної біології в Університеті Бата, пропонує уявити, якими могли б бути сучасні динозаври.

Ніколас Лонгріч розповів, що могло б бути, якби динозаври вижили, у матеріалі для The Conversation. Далі – переклад цього тексту українською.

Eleanor Kish/ Canadian Museum of Nature

66 мільйонів років тому астероїд врізався в Землю з силою 10 мільярдів атомних бомб і змінив хід еволюції.

Небо потемніло, і рослини припинили фотосинтез. Загинули рослини, а потім тварини, які ними харчувалися. Харчовий ланцюг розвалився. Понад 90% усіх видів зникли. Коли пил влягся, усі динозаври, крім кількох птахів, вимерли.

Але ця катастрофічна подія зробила можливою еволюцію людини. Уцілілі ссавці розвивалися – зокрема маленькі протопримати, які перетворилися в нас.

Уявіть, що астероїд промахнувся, а динозаври вижили. Уявіть, що високорозвинені хижаки встановлюють свій прапор на Місяці. Вчені-динозаври відкривають теорію відносності або обговорюють гіпотетичний світ, у якому, як не дивно, ссавці захопили Землю.

Це може звучати як погана наукова фантастика, але вона торкається деяких глибоких філософських питань про еволюцію. Чи людство тут випадково, чи еволюція розумних користувачів знаряддями праці була неминуча?

Мозок, інструменти, мова та великі соціальні групи роблять людей домінуючим видом на планеті. На 7 континентах живе 8 мільярдів Homo sapiens. За вагою людей більше, ніж усіх диких тварин.

Ми змінили половину землі, щоб прогодувати себе. Ви можете сперечатися, що такі істоти, як люди, повинні були еволюціонувати.

У 1980-х роках палеонтолог Дейл Рассел запропонував уявний експеримент, під час якого хижий динозавр перетворився на розумного користувача знаряддями праці. Цей "динозавроїд" мав великий мозок, великі пальці й ходив прямо.

Це не неможливо, але малоймовірно. Біологія тварини обмежує напрямок її еволюції. Ваша початкова точка обмежує ваші кінцеві точки.

Якщо ви кинете коледж, то, ймовірно, не станете нейрохірургом, юристом чи вченим-ракетником NASA. Але ви можете бути художником, актором або підприємцем. Шляхи, якими ми йдемо в житті, відчиняють одні двері та зачиняють інші. Це також працює в еволюції.

Еволюція великих динозаврів. Фото: Ніколас Лонгріч

Розглянемо розміри динозаврів. Починаючи з юрського періоду, динозаври-зауроподи, бронтозаври та їхні родичі еволюціонували до 30-50-тонних гігантів довжиною до 30 метрів, що в десять разів перевищує вагу слона та довжину синього кита.

Це сталося в кількох родинах, зокрема у Diplodocidae (диплодокових), Brachiosauridae (брахіозаврових), Turiasauridae, Mamenchisauridae і Titanosauria. Це відбувалося на різних континентах, у різний час і в різних кліматичних умовах, від пустель до тропічних лісів. Але інші динозаври, що живуть у цих середовищах, не стали надгігантами.

Спільною ниткою між цими тваринами було те, що вони були зауроподами. Щось в анатомії зауроподів – легені, порожнисті кістки з великим співвідношенням міцності до ваги, метаболізм чи все разом – розкрило їхній еволюційний потенціал. Це дозволило їм вирости такими великими, якою не була жодна наземна тварина.

Так само хижі динозаври неодноразово еволюціонували у величезних, десятиметрових, багатотонних хижаків. Понад 100 мільйонів років мегалозавриди, алозавриди, кархародонтозавриди, неовенаториди і, зрештою, тиранозаври еволюціонували з гігантських вершинних хижаків.

У динозаврів добре розвивалися великі тіла. Великий мозок – не надто добре.

Динозаври демонстрували слабку тенденцію до збільшення розміру мозку з часом. Такі динозаври юрського періоду як алозавр, стегозавр і брахіозавр мали маленький мозок.

Наприкінці крейдового періоду, за 80 мільйонів років, у тиранозаврів і качкодзьобів розвинувся більший мозок. Але, незважаючи на розміри, мозок Т-рекса важив лише 400 грамів. Мозок велоцираптора важив 15 грамів. А мозок людини в середньому важить 1,3 кілограма.

З часом динозаври зайняли нові ніші. Дрібні травоїдні тварини стали більш поширеними, а птахи урізноманітнилися. Види з довгими ногами еволюціонували пізніше, що свідчить про "гонку озброєнь" між швидконогими хижаками та їхніми жертвами.

Здається, динозаври мали все складніше соціальне життя. Вони почали жити групами та відростили роги для демонстрування і боротьби. Проте динозаври все одно були гігантськими травоїдними чи м’ясоїдними тваринами з маленьким мозком.

Існує небагато даних про 100 мільйонів років історії динозаврів, щоб припускати, що вони зробили б щось кардинально інакше, якби не втрутився астероїд. Ймовірно, це досі були б надгігантські травоїдні тварини з довгою шиєю та величезні хижаки, схожі на тиранозаврів.

Можливо, у них би розвинувся трохи більший мозок, але є мало доказів того, що вони могли б перетворитися на геніїв.

Водночас тоді була б маленька ймовірність того, що ссавці витіснили б їх. Динозаври монополізували своє середовище до кінця, аж поки не вдарив астероїд.

Тим часом ссавці мали інші обмеження. Вони ніколи не еволюціонували у надгігантських травоїдних та м’ясоїдних істот. Але вони неодноразово розвивали великі мізки.

Масивний мозок (такий самий або більший, ніж у нас) розвинувся у косаток, кашалотів, вусатих китів, слонів, морських леопардів і мавп.

Сьогодні деякі нащадки динозаврів – як-от птахи, ворони та папуги – мають складний мозок. Вони вміють користуватися інструментами, розмовляти та рахувати. Але саме такі ссавці як людиноподібні мавпи, слони та дельфіни розвинули найбільший мозок і найскладнішу поведінку.

Тож чи гарантувало знищення динозаврів те, що ссавці розвинуть інтелект?

Напевно, ні.

Початкові точки можуть обмежувати кінцеві точки, але вони не гарантують їх. Стів Джобс, Білл Гейтс і Марк Цукерберг покинули коледж. Але якби кидання коледжу автоматично робило вас мультимільярдером, кожен, хто кинув коледж, був би багатим. Навіть якщо ви починаєте з правильного місця, вам потрібні можливості та удача.

Еволюційна історія приматів показує, що наша еволюція була якою завгодно, але не неминучою.

В Африці примати дійсно еволюціонували в людиноподібних мавп з великим мозком і за 7 мільйонів років породили сучасну людину. Але в інших місцях еволюція приматів пішла зовсім іншими шляхами.

Коли мавпи досягли Південної Америки 35 мільйонів років тому, вони перетворилися на ще більше видів мавп.

Примати досягали Північної Америки щонайменше три рази: 55 мільйонів, 50 мільйонів і 20 мільйонів років тому.

Але вони не еволюціонували до виду, який виготовляє ядерну зброю та смартфони. Натомість з незрозумілих нам причин вони вимерли.

В Африці, і лише в Африці, еволюція приматів прийняла унікальний напрямок. Щось у фауні, флорі чи географії Африки спонукало до еволюції людиноподібних мавп: наземних приматів з великим тілом і великим мозком, які користуються знаряддями праці.

Навіть коли динозаври зникли, наша еволюція потребувала правильного поєднання можливостей і удачі.

Ніколас Лонгріч, The Conversation.