Імітували спалах COVID, щоб не перетворити лікарню на госпіталь для росіян. Історія херсонської лікарні "Тропінка"

У Херсоні окупантам не вдалось поневолити лікарню "Тропінка". Головний лікар Леонід Реміга принципово відмовився знімати український прапор.

Згодом окупанти захотіли зробити з лікарні військовий госпіталь, але очільник клініки перехитрив їх. "УП.Життя" переповідає історію, яку опублікували у Wall Street Journal.

Доктор Реміга обіймав посаду головного лікаря з 1995 року. Коли росіяни вторглися в місто, він почав розробляти план збереження лікарні.

Спершу солдати країни-агресора приїхали до лікарні з вимогою зняти український прапор – головний лікар відмовився.

"Ви можете застрелити мене, якщо хочете, але я не збираюся цього робити", – згадує лікар.

Фото: Вірджині Нгуєн Хоанг, Wall Street Journal

Згодом вони повернулися і хотіли зробити з лікарні військовий госпіталь для росіян.

Доктор Реміга пішов на хитрість: він вмовив персонал вдягнути захисні костюми проти COVID-19.

Лікар сказав військовим, що вони не можуть увійти через спалах коронавірусу. Персонал обліпив стіни попередженнями про розгул інфекцій. Хитрість спрацювала, і солдати пішли.

У квітні дружина та діти головного лікаря виїхали на підконтрольну Україні територію. Він вирішив залишитися.

"Наша лікарня не могла стати російською лікарнею. Усі співробітники відчували це… Я не міг їх залишити!", – заявив Реміга.

Попри відмову до співпраці з окупантами, росіяни все одно "навідувались" до лікарні, щоб схилити лікаря на свій бік.

"Хитрість" головного лікаря

Наприкінці весни у Херсоні розпочались антиросійські мітинги. Після них до лікарні зверталися пацієнти з випаленими сльозогінним газом очима та синцями від побоїв палицями.

До травня вони людей приймали з кульовими пораненнями ніг від рикошетів, коли росіяни стріляли в землю, щоб розігнати натовп.

Зі слів Реміги, після 8 травня окупанти стали значно жорсткішими: вони почали затримувати, катувати та вбивати містян.

7 червня на засіданні "міністерства охорони здоров'я" у Херсоні окупанти вирішили звільнити головного лікаря, а на його місце призначили головну медсестру лікарні Ларису Малету.

Росіянам було відверто байдуже, хто очолюватиме лікарню: для них було важливим, щоб через цю людину можна було керувати лікарнею.

Колишнього головного лікаря вирішили запроторити до в'язниці. Коли Реміга вийшов з засідання "міністерства охорони здоров'я" у Херсоні, він зрозумів, що не може говорити. У нього був інсульт.

Колеги Реміги переконали росіян, що він може померти, якщо не залишиться в лікарні.

Лікарняні коридори

Наступного дня головна медсестра прийшла до Реміги і сказала, що не хоче працювати на росіян. Головний лікар вмовив її лишитися: він пообіцяв допомогти їй. Бо краще вона, аніж хтось з росіян керуватиме лікарнею.

Тієї ночі Малета повідомила українських правоохоронців про свої дії та пояснили, що не переходить на бік ворога.

"Це було важко. 80% персоналу [лікарні] зрозуміли, що я роблю щось корисне. 20% вважали мене колабораціоністом", – сказала пані Малета.

Медсестра погодилась зняти український прапор, решту вимог робила повільно, щоб не викликати підозри у окупантів.

До останнього відтягувала підписання контрактів лікарів з російським урядом.

Антиросійські протести проявлялись в усьому

Вранці 1 серпня Лариса Малета вирушила на підконтрольну Україні територію, залишивши чоловіка, дочку та онука у Херсоні.

Оскільки вона не вийшла на роботу, почали шукати колишнього головного лікаря Леоніда Ремігу.

Він був на прогулянці, а коли повернувся – отримав попередження від медсестер. Один з водіїв відвіз лікаря до далеких родичів у село.

У серпні все більше російських солдатів приходили до лікарні зі скаргами, щоб "відкосити" і повернутися додому.

Головною лікаркою призначили кардіологиню Ірину Свиридову. Вона стала колаборанткою та пришвидшила звільнення лікарів та перехід до російської системи охорони здоров’я.

Леоніда Ремігу згодом таки ув'язнили. Його кинули у 4-місну камеру, де перебувало 8 осіб. За тиждень його звільнили за умови, що він буде триматися подалі від лікарні.

Реміга покидає лікарню

22 вересня росіяни у Херсоні випустили новий наказ, який вимагав прибрати усю українську символіку та перевести документообіг на російську мову.

В останні дні перед повним виведенням росіян з Херсона до лікарні прибули окупанти, шукаючи обладнання для крадіжки.

Співробітники забрали комп’ютери додому, щоб росіяни не змогли їх пограбувати. Один лікар сховав пульт до комп’ютерного томографа і сказав росіянам, що він не працюватиме, якщо вони його візьмуть.

Зрештою, окупанти взяли лише мікроскоп і центрифугу.

10 листопада росіяни пішли з Херсона, а наступного дня прибули українські війська. А над лікарнею знову затріпотів український прапор.